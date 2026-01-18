Accidente ferroviario en Adamuz: teléfonos de atención, hospitales preavisados y recursos 061 activados

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atoch

La actualización del incidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) mantiene en alerta a varios dispositivos sanitarios y hospitalarios, con el objetivo de responder con rapidez ante posibles necesidades asistenciales. En este contexto, se ha preavisado al Hospital Universitario Reina Sofía, al Hospital de Jaén y al Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba para que queden a disposición, tanto en recursos humanos como en capacidad de cuidados críticos, ante una eventual evolución del número y la gravedad de los heridos.

El hospital de referencia principal para esta actuación es el Hospital Universitario Reina Sofía. Según la información facilitada, su gerente se ha desplazado al centro junto al equipo directivo para coordinar la respuesta y revisar, en tiempo real, las necesidades asistenciales que puedan derivarse del accidente ferroviario en Adamuz.

A partir de ese escenario, se mantiene toda la capacidad hospitalaria disponible para una activación inmediata en función de la evolución del suceso. ¿Qué capacidad asistencial puede ponerse en marcha de forma inmediata si cambian las necesidades sobre el terreno?

Capacidad asistencial en revisión en el Hospital Universitario Reina Sofía

Dentro del dispositivo hospitalario, se está valorando y organizando la disponibilidad de distintas áreas asistenciales vinculadas a los cuidados críticos y la atención especializada. En concreto, se contempla la preparación de:

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)

Reanimación

Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

El planteamiento, según el propio parte, es mantener operativa la capacidad hospitalaria necesaria para responder sin demora, ajustando la activación a la evolución del número y la gravedad de los heridos.

Preaviso a otros centros públicos y coordinación de la respuesta

Junto al papel principal del Hospital Universitario Reina Sofía, también se ha preavisado al Hospital de Jaén y al Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba para que queden disponibles ante posibles necesidades asistenciales. El objetivo es asegurar que los recursos públicos puedan dimensionarse con rapidez, tanto por disponibilidad de personal como por capacidad de atención crítica, dentro del marco de coordinación establecido.

Esta activación se mantiene bajo seguimiento continuo, con revisión de necesidades en tiempo real y con la premisa de sostener la disponibilidad para una intervención inmediata si el balance asistencial lo requiere.

Teléfono de atención a familiares y puntos de asistencia activados

En paralelo, Adif_es ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. Asimismo Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas

Además, se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba, según la actualización de recursos vinculada al incidente ferroviario.

Recursos sanitarios desplegados hasta el momento

En cuanto al despliegue sanitario, el parte señala los recursos activados hasta el momento, con el dispositivo operativo sobre el terreno y con capacidad de ajuste según evolución:

4 DCCU (SUAP – Atención Primaria)

6 UVIs móviles del 061

2 UVIs de Transporte de Críticos

2 Vehículos de Apoyo Logístico

3 ambulancias convencionales

5 ambulancias de transporte programado

2 ambulancias de Cruz Roja

El dispositivo, según la actualización, permanece activo con coordinación continua desde la Sala y un ajuste dinámico de recursos en función de cómo avance la situación.

Prioridad operativa y posible preaviso a centros privados

De acuerdo con el texto, en este momento el foco se concentra en el trabajo asistencial sobre el terreno: la atención a las víctimas, la coordinación operativa y el apoyo a los equipos desplegados.

Por otra parte, se indica que, si fuese necesario preavisar centros privados, esta alternativa se valoraría en un segundo plano, una vez dimensionada la situación y revisada la disponibilidad de recursos en los centros públicos.