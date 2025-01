Adelante Andalucía insiste en el "racismo institucional" en la muerte del mantero senegales

La denuncia de dos sindicatos de la Policía Local de Sevilla contra el parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por sus declaraciones tras los hechos que condujeron a la muerte de un vendedor ambulante de origen senegalés "han pinchado en hueso". Así lo ha asegurado esta mañana el también portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, quien ha insistido en que el caso es un claro ejemplo de "racismo institucional" (la misma expresión que ha derivado en la denuncia), así como un intento por "criminalizar a la población inmigrante" y ya desde un punto de vista más político "pretender acallar a quienes denuncian todos estos hechos".

El parlamentario andaluz ha responsabilizado directamente al alcalde de Sevilla de tales hechos por "haberse negado a abrir una investigación sobre qué ocurrió ese día, que hechos derivaron en la muerte de una persona" y ha mostrado su convencimiento de que "si el fallecido hubiera sido sevillano y blanco, no me cabe ninguna duda que esa investigación sí se hubiera abierto para esclarecer lo ocurrido". García ha añadido que "si no tienen nada que ocultar, no sé por qué se niegan a averiguar lo ocurrido".

García ha asegurado que "todavía no hemos recibido ninguna comunicación" sobre la denuncia anunciada por las dos asociaciones policiales y "nos hemos enterado por la prensa de que el caso ha debido llegar hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" ya que se trata de una persona aforada y que para ser enjuiciada debe contar con el suplicatorio aprobado por la Cámara andaluza.

Después del recuerdo de los hechos que condujeron a la muerte de Mamouth Bakhoum, el parlamentario andaluz se ha ratificado en las manifestaciones que realizó el pasado día 2 durante una concentración para rechazar los hechos ocurridos apenas tres días antes e insistió en que se trata de una conducta que demuestra "racismo institucional y violencia policial". Al mismo tiempo, además de insistir una y otra vez en la necesidad de abrir una investigación sobre lo ocurrido, ha pedido "la inmediata publicación de los videos de la actuación de los agentes. Si no hay anda que ocultar, no sé por qué no lo hacen".

El portavoz de Adelante, también ha apuntado a la Ley Mordaza como la causante de que "la venta ambulante haya pasado a convertirse en un delito castigado con penas de prisión", por lo que hizo un llamamiento a PSOE y Sumar para que "la deroguen cuanto antes". En este mismo ámbito, también ha querido reclamar "la regularización inmediata de más de medio millón de personas que viven y trabajan ya en España y que no tienen su documentación en regla, a pesar de que sí contribuyen con su trabajo a la riqueza de este país".