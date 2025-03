Adelante Andalucía se rompe en el Parlamento: Renuncia la portavoz adjunta

El grupo más pequeño de la Cámara andaluza, con sólo dos escaños, se ha roto. La diputada del grupo mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, Maribel Mora, ha hecho público este lunes que renuncia al escaño y se retira de la política institucional, por motivos personales y de "salud". "Hay que saber parar y a veces hay que saber cuidarse a uno física y mentalmente". Maribel Mora, diputada por Sevilla, lo ha comunicado a través de su cuenta en la red social X, donde ha emitido un vídeo en que explica que ha decidido dar un "paso al lado en la política institucional" tras más de 30 años siendo activista por los "derechos humanos, por un mundo más democrático desde abajo, por un mundo anticapitalista, feminista, ecosocialista y andalucista" y lo seguirá siendo, aunque "los cargos públicos son provisionales".

Maribel Mora no pertenece al grupo Anticapitalista, que lidera Teresa Rodríguez y del que también forma parte el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García. Mora tiene una trayectoria relevante en la política ya que fue elegida en primarias para ser senadora por la comunidad autónoma en la anterior legislatura cuando esta formación estaba incluida en Podemos. Ahora era la cabeza de lista de Adelante Andalucía por Sevilla.

Maribel Mora ha llevado al Parlamento de Andalucía muchos asuntos relacionados con los derechos humanos, empezando por la situación de los presos en las cárceles o la de las camareras de piso de los hoteles.

El siguiente en la lista, Francisco Cuberos, es profesor de Antropología en la Universidad de Sevilla y, según ha podido saber este diario, está estudiando su incorporación o no a la Cámara andaluza ya que tiene en marcha algunos proyectos de investigación y docencia y está consultando si serían compatibles, al menos hasta el final de curso. Hay un dato relevante, Cuberos tampoco pertenece a los Anticapitalistas que son los que lideran Adelante Andalucía.

Sus motivos

Maribel Mora ha explicado en la redes sociales que se siente "tremendamente orgullosa" por lo que ha hecho en estos casi 10 años de cargo público. Mora ejercía de portavoz adjunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, junto a José Ignacio García, de portavoz, como los dos únicos componentes.

"Sin embargo, la política también es una trituradora humana que te pisotea sin piedad, y hay que saber parar y a veces hay que saber cuidarse a uno física y mentalmente", ha indicado Mora en su vídeo en X, apuntando que ese es su momento actual, porque si no lo hace no podrá "seguir luchando por las cosas" en las que cree. Según su versión, su etapa en la política institucional ha sido "súper intensa, valiosísima, dura, pero también preciosa", en la que se ha encontrado con personas con las que ha compartido la vida y a las que agradece "muchísimo su ayuda". "Personas valiosísimas que me han ayudado, que me han acompañado y que me han permitido defender los derechos de todas y todos".