Adif retiró material de Adamuz tras el repliegue de Guardia Civil sin precintar la zona

Adif trasladó material del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que no había sido precintado con el objetivo de preservarlo, según explica un informe de Ineco, empresa pública de ingeniería. La actuación se produjo después de que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aplicaran medidas cautelares sobre los materiales, que quedaron expuestos a su deterioro.

El documento elaborado por Ineco detalla que el 22 de enero, tras el rescate de los dos últimos fallecidos, tanto el personal investigador de la CIAF como el de la Guardia Civil abandonaron el lugar del siniestro. "Después de haber recogido todo el material probatorio que consideraron pertinente, y sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, quedando los cupones expuestos al deterioro", recoge la introducción del informe. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, publicó este documento en la red social X en respuesta a un oficio de la Guardia Civil presentado ante el Tribunal de Instancia de Montoro.

La Guardia Civil presentó un oficio ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Montoro haciendo referencia a la retirada de materiales de soldaduras por parte de Adif "sin advertirlo ni solicitarlo". El ministro Puente respondió criticando la difusión de esta información: "Cuando te haces eco de lo que cuenta la fachobulosfera pasa esto. Vivimos en la era de la desinformación y de la intoxicación", afirmó adjuntando el informe de Ineco de caracterización de los restos.

Trazabilidad del material retirado

El informe de Ineco se elaboró precisamente para dar trazabilidad a la retirada y posterior depósito en la base de mantenimiento de alta velocidad de Hornachuelos (Córdoba) de soldaduras pertenecientes a la cabecera sur del puesto de banalización (PBA) de Adamuz. En el documento se defiende que se procedió a su traslado a la base "sin que hayan sido manipulados o alterados, y estando en todo momento a disposición judicial". Previamente a su retirada, se detalló la ubicación en vía de estas soldaduras.

Justificación de la actuación de Adif

Fuentes de Adif aseguraron que si no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas —que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, recalcan—, habrían acabado "en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos de recuperación de las vías el 26 de enero. Estas fuentes puntualizaron además que el material retirado pertenecía a las vías con dirección a Madrid, es decir, en las que no se produjo el descarrilamiento.

"Todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos, siempre a disposición judicial y policial. El día 30, la Guardia Civil volvió y requirió material, indicándole que estaba en Hornachuelos, donde ha estado siempre a su disposición", apuntaron desde la entidad.

La Guardia Civil finalizó sus actuaciones el 27 de enero

Óscar Puente también publicó un extracto de un auto del Juzgado de Adamuz en el que se recoge que la Guardia Civil dio por finalizadas todas las mediciones, actuaciones y recogida de evidencias en su oficio del 27 de enero. "Que no se los llevó ni la CIAF ni la Guardia Civil, no lo digo yo, lo dice la Guardia Civil en su oficio de 27 de enero", señaló el ministro en X.

En ese oficio de la Guardia Civil, el agente instructor manifestó que el 22 de enero "recibió orden verbal del jefe de Área de Adif, para que se procediera a la retirada de cupones de raíl, entre las que hay soldaduras, y su traslado hasta la base de mantenimiento AVE, lo que se llevó a cabo entre la noche y madrugada del citado día 22 y el 23 de enero".