La Aemet adelanta el tiempo para la próxima semana en Andalucía: temperaturas normales y más seco de lo normal

Después de unos meses de verano marcados por unas temperaturas más altas de lo normal, parece que septiembre llega con un tiempo estable y acorde a la época del año. Eso sí, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, la próxima semana será "más seca" de lo que cabría esperar.

En primer lugar, este viernes 29 de agosto presenta un panorama típico veraniego, con máximas de hasta 34ºC en Sevilla y Córdoba o 35ºC en Málaga. Por su parte, el resto de capitales de provincia se mantienen en torno a los 27 - 32ºC, con valores más elevados hacia el interior.

En cuanto a las mínimas, que durante mucho tiempo han permanecido por encima de los 20ºC, ahora solo alcanzan esta cifra en Cádiz (20ºC) o Málaga (23ºC), mientras que en otras regiones bajan incluso hasta los 12 - 16ºC, como es el caso de Granada o Córdoba. Pero ¿qué podemos esperar la próxima semana, primera de septiembre?

Tiempo en Andalucía: temperaturas habituales y más seco de lo normal

A nivel nacional, "la primera semana de septiembre se presenta con temperaturas, en conjunto, más bajas de lo normal en buena parte de la Península, especialmente en la mitad occidental. Las precipitaciones serán más abundantes de lo habitual en Galicia y varios puntos de Canarias, mientras que en el resto estarán en torno a los valores normales o algo por debajo", informa la Aemet en su blog especializado.

Este último es el caso de Andalucía, que no espera precipitaciones. Así, el lunes 1 de septiembre vendrá acompañado de "intervalos de nubes altas y temperaturas en descenso", pero sin probabilidades de lluvia. El descenso térmico será notorio en toda la comunidad y solo Córdoba llegará a los 31ºC, mientras que Sevilla y Granada rozarán los 30ºC. En el caso de las demás capitales, permanecerán por debajo de los 29ºC.

Aunque se prevé que el martes 2 de septiembre suban ligeramente las temperaturas en algunos puntos, lo cierto es que las previsiones no apuntan a algo muy destacado. Las máximas podrían ser de 35ºC en zonas como Granada o Córdoba, una línea que se mantendrá estable a lo largo de la semana, con ligeras oscilaciones no muy pronunciadas, según podemos comprobar en la página oficial de la Aemet.

Agosto termina con altibajos puntuales y temperaturas por debajo de lo normal

De acuerdo con la Aemet, agosto llega a su fin acompañado de la estabilidad meteorológica. No obstante, se prevén algunos altibajos puntuales y "temperaturas por debajo de los valores normales para la época en gran parte del territorio andaluz". En este sentido, el sábado 30 la situación térmica se mantiene al alza en toda la comunidad, a excepción del litoral malagueño. Luego, el domingo 31, aumentan las temperaturas en la vertiente mediterránea, mientras descienden en el resto de Andalucía.

Sea como sea, no se supera en ningún momento los 36ºC, en contraste con el pronunciado descenso previsto para el lunes. Tal y como hemos visto, éste será el día más fresco de todos. Aún así, refleja un panorama agradable propio del verano. Mientras tanto, la escasez de lluvias marca el inicio de septiembre; una tendencia que, según parece, se mantendrá en el suroeste peninsular durante la segunda semana del próximo mes.