El alcalde de Huelva, apoyo de Susana Díaz, pide que no haya "cuatro meses de desequilibrios"

El alcalde de Huelva y secretario local del PSOE, Gabriel Cruz, uno de los pocos apoyos institucionales que Susana Díaz tuvo en las primarias, ha abogado por que Juan Espadas asuma el control del partido porque su triunfo ha sido "incontestable". "No tiene sentido estar cuatro meses de desequilibrio", ha contestado Cruz sobre la posibilidad de que Susana Díaz siga como secretaria general del PSOE-A hasta el congreso de diciembre.

"Con independencia de los procesos orgánicos" en el PSOE, ha dicho Gabriel Cruz, Juan Espadas tiene "el liderazgo" tras su triunfo "incontestable" en las pasadas primarias para elegir al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Por ello, ha sostenido que es Espadas quien "tiene que marcar la pauta en el partido en Andalucía".

A preguntas de los periodistas, Cruz ha calificado de "ilusionante" el proyecto de Espadas, el cual cuenta con "solvencia, mesura, capacidad de diálogo e ilusión", entre otras virtudes que ha ensalzado, para "transmitirlas a la sociedad andaluza y conseguir que el PSOE" gane las próximas elecciones autonómicas. Cuestionado por si cree que la actual secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, debe dimitir tras su derrota en las primarias de este domingo, Cruz ha recordado que la propia Díaz ya ha anunciado que no concurrirá al proceso para la secretaría general andaluza, toda vez que se ha mostrado convencido de que "toda decisión" interna del partido en Andalucía "debe auspiciarse bajo el liderazgo y dirección de Juan Espadas".

Sobre la bicefalia actual al ser una persona de candidato socialista a la Junta y otra estar en la secretaría general del PSOE-A, Cruz ha subrayado que "hay un resultado clarísimo", la militancia se ha pronunciado al respecto y "tenemos un liderazgo claro", por lo que, a su juicio, no debe haber tensión alguna.

"No creo que haya ningún problema y no podemos disociar", ha proseguido Cruz, que ha recordado que la propia Díaz ha dicho que no iba a concurrir a las primarias para la dirección regional. Por ello, se ha mostrado convencido de que "no tiene sentido estar cuatro meses con desequilibrios".

Ante esto, ha explicado que no sabe si la solución pasa por una gestora o por agotar el mandato de los que dirigen el partido a nivel regional pero "lo claro es que el liderazgo lo tiene Espadas, que es quien tiene que marcar la pauta en el partido en Andalucía", ha zanjado.