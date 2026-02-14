Andalucía ha acogido desde el verano a 118 menores migrantes de Canarias

Las emergencias que ha vivido Andalucía y una buena parte de España en las últimas semanas ha levantado el foco mediático de la situación de los menores inmigrantes que se hacinan en Canarias. Pero allí siguen porque el traslado de estos niños a los centros de acogida en la península están siendo con cuentagotas.

Y eso que se aprobó en una Conferencia Sectorial y en un decreto del Gobierno el pasado 25 de agosto para ejecutarlo con urgencia y en un plazo máximo de diez días.

Según el reparto aprobado, a Andalucía le correspondía acoger a 677 menores de los 4.400 que entonces se hacinaban en Canarias. Pues bien, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso este diario, hasta la comunidad autónoma han llegado 118 niños con estos traslados. Menores que están reubicados en centros de la administración andaluza pero cuya manutención sufraga el Gobierno central, que es el responsable de esos menores.

El reparto de estos niños se decidió de manera unilateral por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha sido recurrido por comunidades autónomas como Madrid que pidió la suspensión cautelar del traslado de doce menores extranjeros no acompañados. El Tribunal Supremo rechazó esa medida cautelar el pasado 21 de enero entendiendo que la paralización de los traslados “provocaría graves daños”.

Recuerda que, en su auto de 25 de marzo de 2025 dictada en otro procedimiento, apreció que los menores extranjeros no acompañados se encontraban en Canarias en un notorio estado de hacinamiento, en abierta incompatibilidad con el superior interés del menor que es de obligada salvaguarda por los poderes públicos.

Distribución

Hay que tener en cuenta que en el reparto de estos niños, a Andalucía le corresponden 677 de los 4.400 de Canarias 647 Madrid, 571 Valencia, 31 Cataluña, mientras que ninguno iba al País Vasco, según los cálculos que hizo el ministerio de Política Territorial teniendo en cuenta las plazas disponibles de cada comunidad, los menores acogidos y otros criterios que también levantaron polémica entre los territorios.

El Gobierno andaluz ha tenido una actitud completamente diferente al de Madrid. La consejera de Igualdad, Loles López, ha censurado duramente el reparto de estos niños porque no se han tenido en cuenta las particularidades especiales de Andalucía, pero jamás ha recurrido ante los tribunales, todo lo contrario.

La ruta hacia Almería

Una de las claves es la situación geográfica de Andalucía, que sigue siendo puerta de entrada de las mafias que trafican con personas. La presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la vigilancia del SIVE (Sistema de Vigilancia Exterior) ha frenado la entrada de pateras hacia Cádiz, el camino más corto desde las costas de Mauritania desde donde suelen partir, y las ha dirigido hacia Almería. Desde el 1 de enero de este año han llegado hasta sus costas 125 menores no acompañados.

Unos niños que pasan directamente a ser tutelados por la administración andaluza, según recoge la legislación vigente. Esta llegada de pateras a Almería coincide con la reducción de la ruta canaria, mucho más peligrosa y más vigilada en los últimos tiempos.

Hay un tercer grupo de menores bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Son 715 que han llegado desde octubre de 2023 a la comunidad autónoma por diversas vías y con apariencia de adultos. Las ONGs y la Fiscalía de Menores es quien los identifica como menores de edad y decreta su amparo por la administración.

Las plazas disponibles

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno elaboró la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 que reservaba 645 plazas para atender exclusivamente a los niños migrantes que llegan solos, tratando de ofrecerles una atención más adecuada a sus necesidades especiales.

Hay que tener en cuenta que a estos menores hay que enseñarles el idioma, escolarizarlos o darles una formación para que puedan insertarse en la sociedad, además de proporcionares alojamiento, comida y ropa.

La política de la Consejería de Igualdad pasa por atender a todos los menores tutelados por la administración de la misma manera, independientemente de que sean niños declarados en desamparo por los jueces o menores migrantes que llegan solos. De esa manera, se mezclan en los centros de acogida que hay repartidos por todas las provincias andaluzas.

Y con un modelo claramente definido. Loles López no quiere grandes instalaciones para acoger a estos niños, sino pequeños recursos gestionados por entidades y asociaciones que propicien un trato más humano.

Todo esto, además, en pleno debate político sobre la inmigración y con el foco de Vox puesto en estos niños y niñas a los que asocia directamente con la delincuencia, sin que los datos corroboren estas acusaciones.