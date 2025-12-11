Andalucía convocará el año próximo 1.500 plazas para catedráticos de secundaria

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha informado este jueves en el Parlamento de que el próximo año se convocarán 1.500 plazas del cuerpo de catedráticos de Secundaria, Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño. Castillo ha explicado que esta medida da cumplimiento al acuerdo firmado con las organizaciones sindicales en julio.

La responsable educativa de la Junta de Andalucía ha subrayado la "relevancia" del anuncio, ya que "será la primera convocatoria para el acceso a estos cuerpos docentes que se lleva a cabo en Andalucía en más de veinte años". Habrá además una convocatoria de acceso al cuerpo de catedrático de Música y Artes Escénicas, que ya está en fase de solicitudes, según ha recogido la Junta en una nota recogida por Europa Press.

Castillo ha señalado en su intervención que están previstas para 2026 otras convocatorias de procedimientos selectivos, entre las que destaca la de acceso al cuerpo de profesores de Secundaria, de Música y Artes Escénicas, así como de especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional.

Habrá también oposiciones del cuerpo de Inspectores. Este procedimiento selectivo, según ha señalado la consejera, "permitirá mantener la estabilidad de la plantilla, reduciendo al mínimo el número de inspectores provisionales".

En cuanto al personal interino, la titular de Educación ha señalado que estos trabajadores tienen la posibilidad de seguir participando en los procesos de estabilización de las plantillas que convoca la consejería para dar respuesta a las necesidades del sistema educativo y ha añadido que la tasa de temporalidad del personal docente es "la más baja de España", con un 19%, según datos de la Encuesta de Población Activa, más de doce puntos por encima de la media.

Castillo se ha referido que con este Gobierno se ha convocado desde 2020 la tasa de reposición al 100%, "la primera vez que se hace en Andalucía". En esa misma línea, la consejera ha manifestado que Andalucía tiene un plan estratégico de estabilidad docente que ha sido negociado en la mesa sectorial y se está ejecutando: "Seguimos este plan y estamos convocando concursos de todas las especialidades de forma rotatoria en un plazo máximo de tres años".

Incluso para las especialidades más numerosas se convocan un año sí y otro no. De esta manera, no hay ninguna especialidad que esté más de tres años sin que se saque convocatoria. En la comparecencia en la Comisión, Castillo ha apuntado que en los procesos selectivos de Andalucía el 90% de quienes han obtenido plaza en los últimos seis años son andaluces y en las últimas de este mismo año el 87% las obtuvieron docentes interinos.