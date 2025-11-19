Andalucía desactiva el Plan de emergencia por inundaciones tras más de 1.400 incidencias por el azote de 'Claudia'

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la desactivación del Plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía (Peri) debido a la ausencia de avisos meteorológicos adversos para los próximos días. Esta decisión llega tras tres semanas de intenso trabajo frente al paso de un tren de borrascas que ha provocado cerca de 3.000 incidencias en toda la comunidad autónoma.

La Junta de Andalucía activó inicialmente el Plan el 27 de octubre de 2024 en fase de preemergencia y situación operativa 0 para toda Andalucía. Posteriormente, se elevó a fase de emergencia tanto el 29 de octubre como el 15 de noviembre, este último día a las 17:21 horas, ante el incremento de incidencias asociadas a las precipitaciones y los avisos naranjas activos en las provincias occidentales. El domingo 16 de noviembre, a las 11:00 horas, el Plan volvió a la fase de preemergencia, tras concluir el azote de la borrasca 'Claudia' con más de 1.400 emergencias coordinadas por el 112.

Antonio Sanz ha destacado su agradecimiento "al trabajo realizado a todos los operativos e instituciones que han colaborado en la coordinación y respuesta a esas casi tres mil emergencias" registradas entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2024.

Impacto desigual en las provincias andaluzas

El temporal ha afectado especialmente a la zona occidental de Andalucía. Huelva ha sido la provincia más castigada con 392 incidencias atendidas durante este período, seguida por Sevilla con 380 y Córdoba con 268. Con menor intensidad, también se han registrado emergencias en Cádiz (181), Málaga (82), Jaén (66) y Granada (31).

El 112, servicio adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha coordinado principalmente actuaciones relacionadas con anegaciones de viarios, sótanos, garajes y plantas bajas. También han sido frecuentes los avisos por desprendimientos de ramas y árboles, anomalías en servicios básicos, cortes puntuales de suministro eléctrico e incidencias en las redes viarias. Afortunadamente, no se han producido víctimas mortales.

Rescates y situaciones críticas

Entre las actuaciones más destacadas figuran varios rescates de personas atrapadas en sus vehículos en cauces de agua. En Almonte (Huelva) se rescató a una familia que había quedado atrapada en el capó de su coche en el arroyo del Saltillo. También fue necesario intervenir en el arroyo del Asno, en la carretera entre Montoro y Pedro Abad (Córdoba), donde un vehículo había sido arrastrado por la corriente.

En la provincia onubense, hasta 61 municipios reportaron incidencias al 112, con afectación a edificios de especial vulnerabilidad como centros educativos y la estación de autobuses. En Nerva fue necesario desplegar un operativo del Infoca para acondicionar el viario, con dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas. Durante el pasado fin de semana, el barranco de Santa María en esta localidad sufrió una fuerte tromba de agua que generó importantes escorrentías hacia el núcleo urbano.

Afectaciones por provincias

En Sevilla, 67 poblaciones han registrado incidencias, principalmente en la capital, donde se han producido caídas de ramas, árboles y objetos en calles y carreteras, accidentes de tráfico, desprendimientos de elementos de fachadas, obstáculos en la vía arrastrados por el viento, y anegaciones de viviendas y calles. La borrasca Claudia provocó el corte de la A-476 entre El Castillo de las Guardas y Minas del Castillo debido al hundimiento del firme.

Córdoba ha contabilizado afectaciones en 36 localidades, especialmente en la red secundaria de carreteras por la acumulación de balsas de agua, piedra y barro. En Cádiz, los efectivos han actuado en 33 municipios, tanto en la costa litoral (Cádiz, San Fernando o Chiclana de la Frontera), como en la sierra (El Bosque, Grazalema o Ubrique). Por su parte, Málaga, pese a haber tenido menor impacto, ha reportado avisos desde 29 municipios diferentes.