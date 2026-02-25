Doñana pasa de la sequía y el marrón al verde tras las borrascas pasadas

El sur de Andalucía y el noreste de Marruecos han experimentado una transformación radical visible desde el espacio en apenas doce meses. Las imágenes captadas por los satélites del programa europeo Copernicus revelan el cambio de un paisaje dominado por tonos ocres y vegetación escasa en febrero de 2025 a un extenso manto verde en febrero de 2026, consecuencia directa de dos meses de precipitaciones intensas.

El satélite Sentinel-3 registró el 20 de febrero de 2025 amplias zonas del noreste marroquí castigadas por una sequía severa. Un año después, en la misma fecha de 2026, la región aparece cubierta de vegetación. Los datos oficiales confirman que los recursos hídricos disponibles alcanzaron los 11.800 millones de metros cúbicos, un 155% más que en el mismo periodo del año anterior. El almacenamiento en embalses llegó al 70,7% de la capacidad total de las presas del país.

La recuperación responde a un invierno marcado por lluvias persistentes que permitieron reactivar la cubierta vegetal y recuperar embalses. Los datos satelitales de Copernicus, gestionado por la Comisión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea, ofrecen información constante para vigilar la evolución de la vegetación y los niveles de agua, herramientas fundamentales en la gestión nacional frente a la sequía.

Transformación visible en el sur peninsular

Al otro lado del estrecho de Gibraltar, el sur de Andalucía presenta un verdor inusual en sus zonas interiores. Una imagen del satélite Sentinel-2 tomada el 14 de febrero de 2026 muestra el impacto del temporal atlántico. En el golfo de Cádiz y en la fachada mediterránea, el mar aparece teñido por sedimentos arrastrados por ríos crecidos y desbordados tras el encadenamiento de borrascas desde comienzos de año.

Durante la primera mitad de febrero resultó prácticamente imposible obtener imágenes despejadas de la zona debido a la persistente nubosidad asociada al tren de borrascas. Cuando los cielos se despejaron, el satélite captó una fotografía que resume semanas de lluvias intensas: pantanos llenos, cauces al límite y una costa marcada por el arrastre de tierras. La escena puede consultarse a través de plataformas como NASA Worldview.

Impacto en las reservas hídricas andaluzas

En Andalucía, provincias como Cádiz y comarcas como el Campo de Gibraltar han sido de las más beneficiadas por la lluvia en términos de reservas hídricas, aunque también de las más afectadas por daños derivados de los temporales. La recuperación de los embalses supone un alivio tras años de restricciones, si bien las imágenes evidencian la fuerza de unos episodios meteorológicos cada vez más extremos.

Monitorización desde el espacio

Copernicus, el componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea, proporciona datos abiertos y gratuitos que permiten a administraciones, científicos y ciudadanos seguir en tiempo casi real estos cambios. Desde satélites hasta mediciones terrestres, aéreas y marítimas, el sistema ofrece una radiografía precisa del planeta y su entorno.

En apenas un año, el noreste de Marruecos ha pasado del polvo al verde intenso. Y el sur de Andalucía, golpeado por la sequía en temporadas recientes, muestra ahora ríos rebosantes y embalses recuperados. Dos orillas, un mismo giro radical que solo se aprecia en toda su magnitud cuando se observa desde el espacio.