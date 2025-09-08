Andalucía y País Vasco se alían y piden al Gobierno de Sánchez un Plan Estructural de Inmigración

Las dos solas y a puerta cerrada durante una hora y cuarto en la sede que la Junta de Andalucía tiene en Madrid y en un encuentro que ambas partes califican como "afable". Así se han visto este lunes las consejeras de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Loles López, y del País Vasco, Nerea Melgosa, para tratar sobre el reparto de los menores migrantes después de que el lehendakari dijese el pasado 28 de agosto que hasta el País Vasco llegaban autobuses con menores migrantes procedentes de Andalucía y Moreno pidiese para la comunidad autónoma los "privilegios" de Euskadi al ser considerada "frontera Norte" por el Gobierno de Pedro Sánchez. Unas declaraciones que levantaron la polémica entre ambos ejecutivos pero que ambos presidentes resolvieron con una conversación teléfonica.

Fruto de esa charla, las dos consejeras responsables de la tutela de estos niños se han sentado este lunes a la misma mesa para aclarar los malentendidos y reclamar al Gobierno central un "pacto estructural de inmigración" que no sólo afecte a los menores, sino también a todo el fenómeno en general. Y para pedir al Ejecutivo de Sánchez "que ejerza sus competencias" y propicie la coordinación entre todas las comunidades autónomas con una propuesta de trabajo "con memoria económica" y que sea accesible a todas las comunidades autónomas.

Loles López, la consejera andaluza, ha dejado claro que el Gobierno andaluz tiene contabilizados y perfectamente identificados a los menores migrantes que están bajo su tutela "y que bajo ninguna circunstancia los traslada el autobús a ninguna parte de España", como llevan denunciando desde el PSOE, empezando por la vicepresidenta María Jesús Montero, después de las palabras de Imanol Pradales. Tras la reunión entre ambos gobiernos autonómicos, "han quedado aclaradas" las dudas al respecto, tal y como han confirmado a este diario desde ambos ejecutivos autonómicos.

La consejera andaluza ha mostrado a su homóloga vasca la documentación "que demuestra que nosotros estamos sufriendo desde el Gobierno central traslados en autobuses de menores que llegan con apariencia de mayoría de edad"; "estamos atendiendo a 677 menores en estas condiciones", le ha informado.

Desde el Gobierno vasco, Nerea Melgosa ha pronunciado palabras similares a las de Loles López. "Lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablarlo. Un punto en común es que es necesario un plan estructural migratorio que no sólo tiene que hablar de niños y niñas y referentes familiares sino de todas las políticas migratorias, donde muchas de las competencias son estatales. Lo que pedimos ambas es que el referente en la materia, sobre todo el Estado Español, haga sus deberes".

A pesar del buen tono de la reunión, Loles López ha insistido en que el Gobierno andaluz no está de acuerdo "con el Gobierno de Pedro Sánchez, no es una cuestión del País Vasco", en que el reparto de los menores aprobado suponga el traslado de casi setecientos niños a Andalucía mientras que no llegará ninguno al País Vasco o a Cataluña. Nerea Melgosa también ha defendido su parcela, "hay que ver a dónde tienen que ir los flujos migratorios, porque Euskadi no puede tener más".

Las fronteras

Las dos consejeras han coincidido también en defender sus respectivas demandas sobre la consideración de las comunidades como fronteras con especial presión migratoria. El País Vasco recibe "el flujo del Estado francés y las personas que vienen de Andalucía, que es frontera Sur", mientras que Euskadi también debe ser tratada de manera especial como "frontera Norte" del país.