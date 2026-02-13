Andalucía es la región de España que menos crece entre las más pobladas

La población residente en Andalucía no deja de crecer aunque lo hace a un ritmo más bajo que la media nacional y que el resto de las regiones más pobladas. El análisis del último lustro, desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2026, que es la cifra actualizada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que los residentes en Andalucía han pasado en ese periodo de 8.848.804 a 8.733.535 habitantes, es decir, un incremento del 2,9%. A lo largo de este tiempo, la subida de la población en el conjunto de España ha sido del 4,6% (casi el doble que Andalucía), mientras que las regiones más pobladas han experimentado aumentos más elevados: la Comunidad Valenciana ha crecido durante el último lustro un 9%, Madrid lo ha hecho en un 6,6% y Cataluña en un 5,9%.

Hablan los economistas que la población residente, el incremento de ella, es un factor que favorece el crecimiento económico. Siguiendo esa regla por sí misma, es Valencia la comunidad sobre la que el viento sopla más de cola, justo al contrario que Andalucía. La andaluza sigue siendo la comunidad más poblada de España. Con sus 8,8 millones de residentes, sigue aventajando a Cataluña, que es la segunda región más populosa con 8,2 millones. Si se mantuvieran las cifras del último lustro, en el que el incremento de catalanes ha doblado al de andaluces, es de esperar que Cataluña supere en población a Andalucía en menos de una década.

El INE publica cada trimestre la Estadística Continua de Población. En una nota de prensa resumen, el organismo estadístico estatal ha analizado la variación de la población con respecto al trimestre anterior y destaca que la población residente en Andalucía ha crecido en 5.591 personas en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al tercer trimestre, es decir, un 0,06% más. Durante el cuarto trimestre de 2025, la población ha aumentado en todas las comunidades y en la ciudad autónoma de Ceuta, excepto en Baleares y Melilla. Los mayores incrementos se han producido en la Comunidad Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%), Madrid (0,24%), Cataluña y Ceuta (0,23% en ambos casos). Igual que la media nacional (0,16%) están Aragón y Cantabria, mientras que por debajo del promedio se sitúan Castilla y León (0,14%), Murcia (0,13%), Galicia (0,12%), Asturias (0,09%), País Vasco (0,07%), Andalucía (0,06%), Extremadura, Navarra y La Rioja (0,05% en los tres casos) y Canarias (0,02%). En Melilla la población disminuyó un 0,26% y en Baleares un 0,07%.

De los 8.733.535 andaluces a fecha del pasado 1 de enero, 948.115 son extranjeros, es decir, el 10,8%, según explica el INE en una nota de prensa recogida por Efe. La proporción de personas extranjeras en Andalucía es sensiblemente menor a la del conjunto del país (14,6%). La población foránea es la locomotora de la subida poblacional. Si Andalucía dependiera exclusivamente de las nuevas personas residentes de origen español, la población estaría decreciendo desde hace años. En un lustro, el porcentaje de personas nacidas en el extranjero con residencia en Andalucía ha pasado del 8,4% que había el 1 de enero de 2021 al 10,8% del 1 de enero del año corriente. La presencia de personas extranjeras en el conjunto de España en el citado periodo ha pasado del 11,4% al 14,6%.