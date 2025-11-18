Antonio Maíllo (IU) valora ser el candidato de la izquierda alternativa a la Presidencia del Gobierno: "Nos estamos jugando un modelo de sociedad"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado este martes que no descarta ser el candidato que aglutine a las fuerzas de izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales, siempre que sea "útil" allí donde pueda contribuir al "beneficio común".

En un acto en Sevilla, Maíllo ha agregado que la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, no ha cerrado que vaya a querer ser candidata de la confluencia que tienen actualmente en el Congreso, y ha llamado a "aprender de las experiencias pasadas" para no anteponer "personalismos" sobre proyectos políticos.

El líder de IU ha sido preguntado en varias ocasiones por la unidad de las izquierdas alternativas al PSOE no solo ante las generales de 2027, sino también en las próximas citas autonómicas con las urnas, como en Extremadura, Castilla y León o Andalucía, región esta última en la que ha asegurado que el proyecto de unidad ya ha sido construido en los últimos años y se llama Por Andalucía.

"Va a haber candidatura unitaria (en Andalucía), y ese mensaje es importante porque el elector no es un consumidor. Un elector es alguien que hace un proceso de reflexión política en el que calcula los elementos de simpatía respecto a un proyecto y los de antipatía de a quienes rechaza. Por Andalucía refleja esa candidatura unitaria", ha asegurado Maíllo.

Es por ello que ha hecho un llamamiento a cualquier organización política que quiera sumarse a esta coalición de cara a las elecciones al Parlamento de Andalucía previstas en junio de 2026, para formar parte "de un proyecto de esperanza e ilusión". Porque, a su juicio, "cuando uno antepone ese objetivo y esa atalaya de referencia en la acción política, lo demás es anecdótico".

En ese sentido, el coordinador federal de IU ha defendido que es el impulso social el que empuja a la unidad electoral de distintas formaciones, y que en ese sentido, es optimista con que se puedan unir otra vez todos, incluidos Sumar y Podemos, porque en la calle lo que se ve es esa unión ciudadana que se traduce en la realidad política.

"Nos estamos jugando un modelo de sociedad, de servicios públicos y un modelo que ha pasado en apenas un mes y medio de la resignación a una chispa que se ha encendido de carácter social, en la que se ha evidenciado el fracaso del modelo de Gobierno en Andalucía", ha expuesto Maíllo.

Y ha apuntado que el tiempo de hablar de "unidad" ya se ha "superado", y que ahora es momento de hablar del qué, del proyecto político que se quiere poner sobre la mesa para ser el cauce de la contestación social que existe en las calles, no solo de España sino del planeta entero contra los discursos de la extrema derecha.