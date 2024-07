Arturo Bernal cifra en 8.000 millones de euros los ingresos del verano turístico en Andalucía

El verano turístico en Andalucía será positivo no sólo por el volumen de visitantes sino porque, según los datos de la Consejería de Turismo, los ingresos y los empleos van a "crecer por encima de la llegada de visitantes". Así lo ha dicho Arturo Bernal en una entrevista en Canal Sur Radio. " Esperamos alcanzar los ocho mil millones de ingresos y 475.000 ocupados, unos datos relevantes porque además hay una menor tasa de temporalidad en el empleo de estas personas". Así, ha explicado que Andalucía ha pasado de un 80% de temporalidad para los trabajadores turísticos que había en los primeros años dos mil, a un 27% que es la tasa actual.

En estos tres meses de verano, la comunidad autónoma recibirá unos 12.200.000 visitantes, "pero con nuestra forma de promocionar y comercializar vamos quirúrgicamente al país, al turista y al perfil que nos interesa que son los que más gastan, más calidad exigen y más importancia le dan a la sostenibilidad del destino. Y además, vienen fuera de la temporada alta. Ello es posible gracias a la estrategia de inteligencia de negocio que estamos aplicando", ha detallado el consejero. "Las llegadas de visitantes crecen más en el primer y cuarto trimestre que ahora en el verano, lo que nos permite que en el turismo haya trabajo de enero a diciembre, no hay que buscar otro empleo cuando acaba septiembre".

Arturo Bernal ha abogado por cambiar el modelo de turismo de masas al turismo de calidad, "lo estamos consiguiendo pero cuesta mucho trabajo", ha insistido al referirse a las manifestaciones que se están desarrollando en algunas ciudades andaluzas, sobre todo en las capitales. "Como cualquier actividad económica, el Turismo tiene sus externalidades e inconvenientes. De esa realidad somos conscientes en la Junta de Andalucía y trabajamos por mitigarlas".

Las viviendas

El consejero de Turismo ha sido muy tajante con respecto al impacto que las viviendas turísticas tienen en las ciudades. "Hay un problema de falta de vivienda que no puede ser achacable al Turismo porque sólo el 3% de todo el parque de vivienda en Andalucía es vivienda turística. El problema que tenemos es una ley de vivienda del Gobierno central que ha llevado a los propietarios a no sacar sus viviendas al mercado. Y pongo un ejemplo porque sólo en Málaga capital hay más de catorce mil viviendas vacías que no se alquilan por falta de seguridad jurídica.

"Tenemos que tener en cuenta que el turismo es muy sensible y no lo aguanta todo. Y es nuestra principal industria". "El Decreto autonómico está ya dando sus frutos. Se está trabajando de forma coordinada con los ayuntamientos en una estrategia de inspección y control de la normativa urbanística así como para agilizar los procedimientos de baja en el registro de Turismo con las máximas garantías. La seguridad jurídica es un tema fundamental cuando abordamos este asunto".

A pesar de las presiones de los alcaldes de las capitales andaluzas, Arturo Bernal se ha reiterado en su negativa a la tasa turística. "Otra cosa es que debemos modificar la financiación de los ayuntamientos que prestan en 40% de los servicios pero sólo reciben el 15% de la financiación. La realidad es que la tasa turística no ha resuelto nada en las ciudades en las que se ha impuesto, pero estamos abiertos a escuchar todas las consideraciones con rigurosidad y datos".