Atención Primaria, el pulmón más débil del sistema sanitario andaluz

La Atención Primaria se ha convertido en el epicentro de la crisis de la sanidad pública andaluza. Falta de incentivos, plazas vacantes, desmotivación profesional y una presión asistencial creciente dibujan un escenario que los propios médicos califican como insostenible. Sus efectos ya se sienten en toda la red sanitaria.

El consenso entre los entrevistados es claro: es el punto más crítico del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, Luis Capitán subraya la falta de incentivos económicos y profesionales para que los médicos de familia permanezcan en el sistema, especialmente en zonas rurales. Los sueldos desincentivan la permanencia y la formación continua, mientras que la falta de reconocimiento profesional reduce el prestigio de la especialidad. Como resultado, cada año quedan plazas de Medicina de Familia vacantes y muchos profesionales emigran a países europeos que ofrecen mejores condiciones.

Cristóbal Coronel, pediatra de Atención Primaria en Sevilla y presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, describe la doble consecuencia. Por un lado, la dificultad para cubrir vacantes en zonas rurales y, por otro, la desmotivación entre los profesionales que permanecen. En su opinión, los recortes derivados de la crisis de 2011 fueron un punto de inflexión que todavía marca la realidad del sistema. “Se eliminaron plantillas de refuerzo, no se cubren bajas, se retrasan jubilaciones y fallecimientos, y la carga de trabajo crece sin parar”.

Explica que estos cambios comenzaron durante la gestión socialista, y que ningún cambio de gobierno ha revertido el deterioro. “El sistema comenzó a maltratar a sus profesionales”, afirma. “Cuando una organización deja de cuidar a sus profesionales, todo se resiente”, añade. Para él, la debilidad principal de la sanidad pública andaluza radica también en la politización y las falsas promesas que generan frustración tanto entre profesionales como en la población.

El que fuera jefe de Servicio de Bioquímica y Director de la Unidad de Gestión de Bioquímica Clínica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Fernando Fabiani, señala que la insuficiencia en Atención Primaria tiene efectos en cascada. “Saturación de urgencias, duplicidad de pruebas, incremento de enfermedades crónicas y mayor presión sobre hospitales”, señala. “Esta cadena de consecuencias demuestra que fortalecer la Atención Primaria no es opcional. Es la base sobre la que se sostiene todo el sistema”, manifiesta.