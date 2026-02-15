Aviso amarillo por viento y oleaje en Andalucía este domingo por la borrasca Oriana

La borrasca Oriana mantiene en alerta amarilla a las provincias andaluzas de Granada, Almería y Málaga durante este domingo, 15 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por fuertes rachas de viento en zonas del interior y por oleaje en el litoral mediterráneo, donde se esperan olas de hasta tres metros de altura.

Según la información facilitada por la Aemet y consultada por Europa Press, las comarcas almerienses registrarán rachas máximas de 80 kilómetros por hora. El Valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas permanecerán bajo aviso amarillo durante toda la jornada dominical debido a los vientos de componente oeste que afectarán a estas áreas.

En el litoral granadino y en las comarcas malagueñas de la Axarquía, Sol y Guadalhorce, el nivel amarillo estará activo por rachas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Los vientos de componente oeste comenzarán desde primera hora del domingo y se mantendrán hasta las 12:00 horas del mediodía, cuando se prevé una disminución de la intensidad.

Oleaje peligroso en la costa mediterránea andaluza

Los avisos costeros afectan especialmente a la costa de Granada y a la Axarquía malagueña, donde el nivel amarillo se activó desde las 23:00 horas del sábado hasta las 3:00 de la madrugada del domingo. Las condiciones meteorológicas generarán vientos del oeste y noroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, alcanzando fuerza 7, con un mar de fondo que producirá olas de dos a tres metros. Posteriormente, desde las 16:00 horas hasta el final del domingo, los avisos costeros volverán a reactivarse en ambas zonas con idénticas previsiones de viento y oleaje.