Avisos de la Aemet por viento y oleaje en Andalucía: estas son las zonas más afectadas este fin de semana

El tiempo no da tregua en Andalucía. Después de unos días marcados por la inestabilidad, el fin de semana continuará bajo la influencia de la borrasca Kristin, que dejará lluvias, fuertes rachas de viento y temporal marítimo, sobre todo en el este de la comunidad. Por ese motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado sendos avisos amarillos y naranjas, con vigencia para los próximos días.

Durante la jornada de este viernes 30 de enero, las precipitaciones se extienden a lo largo del territorio andaluz, a excepción del extremo oriental. Más probables e intensas serán en las sierras Béticas y El Estrecho. Por su parte, el panorama más ventoso se localiza en zonas del interior de Almería, Jaén y Granada, donde se pueden alcanzar rachas de hasta 100 km/h.

Previsiones de viento para este viernes en Andalucía

Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos en tres de las ocho provincias de Andalucía. En Granada, los modelos apuntan a las fuertes rachas de viento, especialmente, en la comarca de Nevada y Alpujarras (100 km/h), donde el aviso es de nivel naranja; así como también en la cuenca del Genil o en el litoral, si bien es verdad que en estos dos últimos puntos las previsiones son más suaves (60 - 80 km/h).

En cuanto a las probabilidades de lluvia, son más altas en la cuenca del Genil (100% en la capital o Iznalloz); mientras que, en Nevada y Alpujarras, aumentan a partir de las 18:00 horas de la tarde (95% en Laroles o 100% en Trevélez). Por su parte, el área costera apenas regustra un 15% en Motril o un 60% en Albuñol.

Avisos por viento en Andalucía para este viernes 30 de enero de 2026 / Aemet

En la misma línea, las provincias de Almería y Jaén también están bajo aviso, con un riesgo más importante (aviso naranja) en el litoral almeriense, debido a las olas previstas de hasta cinco metros de altura y vientos de 80 km/h; así como en las regiones de Nacimiento y Campo de Tabernas, el Valle del Almanzora y Los Vélez o la región jiennense de Cazorla y Segura (Jaén).

Mientras tanto, las temperaturas descienden de manera generalizada, rozando mínimas de 5ºC en Córdoba o 7ºC en Jaén; y máximas de 21ºC en Almería, 20ºC en Málaga y, en el interior, 15ºC en Granada.

¿Qué tiempo se espera para el fin de semana?

El sábado 31 de enero se mantiene en la misma línea, aunque desaparece el aviso en la cuenca del Genil (Granada). De acuerdo con la Aemet, se esperan "vientos moderados de componente oeste y con rachas muy fuertes en el tercio oriental y en las sierras Béticas", además de temperaturas en descenso, heladas débiles en las sierras orientales y precipitaciones débiles, más probables durante la primera mitad del día.

No obstante, a partir del domingo 1 de febrero aumentan de nuevo las probabilidades. "La tendencia para la próxima semana es que sea más cálida y húmeda de lo normal en Andalucía", informa la Agencia en redes sociales. Por lo tanto, parece que la inestabilidad se mantiene y, según los primeros pronósticos, todo apunta a que las intensas lluvias continuarán al menos hasta el jueves 5 de febrero. En cualquier caso, la distancia en el tiempo hace que las predicciones puedan variar conforme se acerque el momento, de manera que conviene permanecer atento a la actualidad meteorológica.