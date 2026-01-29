Estas son las zonas más afectadas por el temporal de viento en Andalucía: Aemet registra rachas huracanadas de hasta 174 km/h

En Fuentes de Andalucía (Sevilla) la velocidad del viento se ha acercado a los 80 km/h.

El paso de la borrasca Kristin ha dejado casi 3.000 incidencias en Andalucía, la mayoría relacionadas con el viento, según reporta EMA 112. Solo durante la jornada del miércoles se contabilizaron 2.000 de estas incidencias por caídas de ramas y árboles, cableado, vallas publicitarias o el desplazamiento de mobiliario urbano. Por la tarde, la Consejería de Emergencias emitió una alerta de Protección Civil Es-Alert a los 36 municipios del Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería.

No obstante, en toda la comunidad rigieron en algún momento sendos avisos por fuertes rachas de viento. El temporal afectó sobre todo a zonas altas del tercio oriental, donde este miércoles 28 llegaron a registrarse rachas huracanadas de más de 170 km/h:

Dehesa del Camarate, Sierra Nevada, Granada: 174 km/h, velocidad máxima de 121 km/h

Láujar de Andarax, Almería: 136 km/h, velocidad máxima de 87 km/h

Carboneras, Almería: 131 km/h

Laguna Seca, Sierra Nevada, Granada: 123 km/h, velocidad máxima de 90 km/h

Cañar, Sierra Nevada, Granada: 120 km/h

Laújar, Sierra Nevada, Granada: 118 km/h

Dólar, Granada: 115 km/h (10:40 horas)

En cuanto a la velocidad máxima del viento, destacan asimismo los datos de Fuentes de Andalucía, en Sevilla (79 km/h); Marbella, en Málaga (76 km/h); y Moguer, en Huelva (75 km/h).

Jueves 29: rachas huracanadas de hasta 140 km/h en zonas altas

Atrás queda Kristin, pero este jueves 29 persiste la circulación atlántica, con la llegada de un flujo húmedo intenso del oeste, que dejará de nuevo rachas de viento localmente muy fuertes en Andalucía oriental. En este sentido, Aemet mantiene los avisos naranjas por rachas de hasta 100 km/h en el Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas, en Almería; y las comarcas Guadix y Baza, en Granada. A estas se suman diferentes zonas en aviso amarillo, donde las rachas pueden alcanzar los 80 km/h:

Sierra Sur de Sevilla

Ronda

Grazalema

Subbética cordobesa

Capital y Montes de Jaén, Valle del Guadalquivir y sierras de Cazorla y Segura

Sierra Nevada y Alpujarras y costa de Granada

Poniente y Levante almeriense

En lo que va de jornada, ya se han registrado rachas huracanadas de hasta 139 km/h en Sierra Nevada y de 109 km/h en el valle del Andarax. El viento sopla con intensidad en Almería (62 km/h) y Marbella (58 km/h).

Respecto al temporal marítimo, el litoral mediterráneo oriental continúa en aviso naranja por olas de hasta 5 metros de altura. Se esperan asimismo vientos con rachas muy fuertes en Alborán y el Estrecho, con mar combinada de hasta 4 metros.

Avisos combinados por lluvia y viento en Sierra Nevada, Jaén y Cazorla

En paralelo, el paso de un nuevo frente atlántico deja cielos muy nubosos o cubiertos en la comunidad, acompañados de precipitaciones generalizadas y localmente copiosas en las sierras Béticas. Este jueves se mantienen los avisos amarillo en Ronda, Grazalema y la Cuenca del Genil por acumulados de hasta 20 litros en una hora y 40 litros en 12 horas. Además, en otras zonas como Sierra Nevada, Jaén y Cazorla, donde podrían descargar hasta 70 litros, rigen avisos combiandos por lluvia y por viento.

Debido a las crecidas en los ríos, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha realizado desalojos preventivos en las zonas de Las Pachecas, Los Cejos del Inglés y La Lejuela del Carrillo. También se mantiene el desalojo preventivo de los vecinos de Guadarranque, en San Roque.

El fin de semana, frío en Andalucía oriental y más lluvia en la mitad occidental

Durante los próximos días, continuará el temporal de viento y fenómenos costeros en el tercio oriental de Andalucía. En cuanto a las precipitaciones, serán menos intensas que en jornadas pasadas y tan solo serán significativas en Sierra Nevada y Cazorla. Durante el sábado 31 serán más débiles e irán acompañadas de un descenso de las temperaturas.

Ya de cara al domingo 1, febrero comenzará marcado por la llegada de un nuevo frente frío a la península, que dejará precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y persistentes en Andalucía occidental.