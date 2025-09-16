Avisos amarillos por calor en estas zonas de Andalucía: vuelven los 40 grados antes del notable bajón del fin de semana

Una masa de aire cálida sobre la península Ibérica está provocando temperaturas extraordinariamente altas para esta época del año. El calor volverá a instalarse sobre Andalucía, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado sendos avisos amarillos para los próximos días. En concreto, las campiñas sevillana y cordobesa, el valle del Guadalquivir de Jaén y las sierras de Morena y Condado podrían registrar máximas de hasta 39ºC a mitad de semana.

Este martes 16 de septiembre predominará el tiempo estable, con cielos generalmente despejados. Las máximas seguirán en ascenso hasta alcanzar los 38ºC en Córdoba y Sevilla, 37ºC en Granada o 35ºC en Jaén. En el litoral mediterráneo y el Estrecho se esperan intervalos de nubes bajas y brumas, además de viento de levante moderado, con rachas ocasionalmente muy fuertes durante la tarde.

Durante la madrugada del miércoles 17, las mínimas no bajarán de 20ºC en la vertiente mediterránea y amplias zonas del tercio occidental. Por la mañana se repetirán las nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, sin descartar bancos de niebla, con tendencia general a despejar. Únicamente en el área del Estrecho predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna.

En las sierras del interior oriental se esperan nubes de evolución diurna. En el resto, habrá cielos poco nubosos y despejados, mientras que las temperaturas se mantienen sin pocos cambios. En el valle del Guadalquivir, las máximas se moverán entre los 38ºC y 40ºC. En cuanto a las capitales, Sevilla, Córdoba o Granda alcanzarán los 37ºC, mientras que Jáen subirá a los 36ºC.

Persiste el flujo de levante en el Mediterráneo y el área del Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Hasta 41ºC para este jueves

La tendencia continuará durante la jornada del jueves 18, en la que volverán a registrarse madrugadas tropicales en amplias zonas. Predominarán los cielos pcoo nubosos, aunque llegarán intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. En las sierras orientales se esperan nubes de evolución diurna, sin descartar chubascos aislados. Mientras, volverán las nubes bajas y brumas al litoral mediterráneo y el Estrecho.

Las máximas irán en ascenso y continúan los avisos amarillos en el valle del Guadalquivir y las sierras del norte de Jaén. Cordoba o Montoro llegarán a los 40ºC, mientras en Andújar alcanzarán los 41ºC. Sevilla se quedará en los 39ºC, y Granada y Jaén, con 38ºC.

En cuanto al viento, soplará levante moderado en el litoral almeriense y en Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el área del Estrecho.

Inestabilidad y descenso de las temperaturas durante el fin de semana

A partir del viernes 19, se espera que la península quede bajo "la influencia de una masa de aire subtropical, con abundante nubosidad de tipo medio y alto, que irá avanzando de sur a norte", detalla la Aemet. En este contexto, no se descartan chubascos ocasionales en las sierras del interior oriental. Todavía persiste el calor esta jornada, con máximas de 39ºC en Córdoba o Sevilla, así como el flujo de levante.

No obstante, durante el fin de semana los termómetros tenderán a descender de forma notable, hasta los 32ºC en Córdoba o 31ºC en Sevilla el domingo 21.