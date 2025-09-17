Sevilla, en aviso amarillo: estas son las franjas horarias y los días afectados por el calor

A pesar de que avanza el mes de septiembre hasta el final del verano, que llegará el lunes 22 de septiembre, las temperaturas siguen siendo tan altas que apenas dan tregua en gran parte de la provincia sevillana. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha vuelto a activar el aviso amarillo para la Campiña sevillana por las altas temperaturas.

Se esperan máximas de hasta 38°C durante las jornadas del miércoles y del jueves y de 39 el viernes. Las mínimas tampoco bajarán de los 20 °C, por lo que la sensación térmica podrá resultar sofocante, especialmente en las horas centrales del día.

El tiempo en Sevilla la semana del 17 al 22 de septiembre / Aemet

El aviso amarillo se mantendrá vigente entre las 13:00 y las 19:59 horas, un tramo en el que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse de manera constante y procurar que niños, personas mayores y quienes padecen problemas de salud permanezcan en espacios frescos o climatizados.

La situación se repetirá hasta el final de la semana, cuando se encare el paso al otoño el próximo lunes 22. Las temperaturas sufrirán una bajada drástica tanto en las máximas como en las mínimas.

Por otro lado, tanto la Campiña Cordobesa, la Comarca de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén estarán, al igual que la Campiña sevillana, en aviso amarillo.

Temperaturas altas durante el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) prevé altas temperaturas para el sábado como para el domingo, aunque será el último día de la semana cuando comiencen a bajar. El sábado será la jornada en la que la mínima sea mayor: 22ºC. Mientras que el domingo llama la atención por ser el primer día en el que las máximas no alcanzarán los 35ºC y las mínimas no llegarán a los 15ºC.

Por tanto, las máximas serán de 28ºC y las mínimas alcanzarán los 14ºC. Sin duda, un cambio de temperatura más acorde a la nueva estación otoñal.