Sevilla encara una semana de calor extremo con máximas de hasta 40ºC

La tercera semana de septiembre llega marcada por un calor inusual en gran parte de España, especialmente en Andalucía. Durante los próximos días, Sevilla vivirá temperaturas más propias del mes de agosto, con valores que superarán en algunos casos los 8ºC por encima de lo normal. El pico de calor se espera alrededor del viernes, cuando las anomalías térmicas podrían alcanzar hasta 1 ºC.

El pasado fin de semana ya se activaron avisos amarillos en la capital, con registros muy altos en la campiña sevillana. Sin embargo, será a partir de este martes cuando el calor comience a intensificarse.

Este episodio atípico de septiembre se explica por la llegada de una vaguada atlántica a la península, que, unida a la estabilidad atmosférica, está impulsando un notable ascenso de las temperaturas. Sobre España se afianza una dorsal acompañada del anticiclón, que bloquea la entrada de lluvias desde el Atlántico y favorece la permanencia de una masa de aire cálida, responsable de dejar valores de pleno verano en Sevilla hasta, al menos, el viernes.

El tiempo en Sevilla durante la tercera semana de septiembre / Aemet

En cuanto a las previsiones, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que este martes la capital hispalense alcanzará los 38ºC de máxima, con mínimas que se quedarán en torno a los 20ºC.

El miércoles se espera un ligero descenso, hasta los 37ºC, pero el alivio será breve, ya que las temperaturas volverán a subir de cara al jueves. Ese día se prevé que el termómetro llegue a los 40ºC, una cifra que se repetirá también el viernes.

Por la noche, las mínimas oscilarán entre los 20ºC y 21ºC durante gran parte de la semana, aunque el viernes se producirá un repunte, con valores que podrían llegar hasta los 23ºC, dificultando aún más el alivio nocturno.