Así hablan los turistas del Real Alcázar de Sevilla: "Es una joya arquitectónica y uno de los lugares más fascinantes de la ciudad"

Existen muchas formas de conocer Sevilla y, una de las más curiosas, puede que sea a través de las opiniones de los turistas. Ajenos al ajetreo diario de la urbe durante todo el año, su mirada abre las puertas para redescubrir la capital hispalense desde una perspectiva diferente: la de aquellos que la visitan por primera vez.

Cada año, miles de personas llegan a la ciudad fascinadas por su rica historia y la belleza cultural que se esconde entre sus muros. Así, una de las experiencias que no pueden faltar comienza al cruzar el umbral del Real Alcázar. Hablamos de la Puerta de los Leones, que da acceso al monumento desde la Plaza del Triunfo.

Este imponente conjunto palaciego fue construido en diferentes etapas históricas, como registro vivo del tiempo que ha pasado sobre Sevilla. La edificación principal se originó en la Alta Edada Media y, desde entonces, todavía preserva vestigios del arte islámico. Cuenta además con un espacio mudéjar y otro gótico, a los que se sumaron en reformas posteriores algunos elementos renacentistas, manieristas y barrocos. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, junto a la Catedral y el Archivo de Indias, vamos a ver a continuación qué opinan los turistas.

El Real Alcázar de Sevilla: una perspectiva desde el turismo

El Real Alcázar, una joya arquitectónica de la ciudad / Turismo de la provincia de Sevilla

En 2024, el Real Alcázar de Sevilla recibió a 2,3 millones de visitas, su mayor cifra histórica hasta la fecha. Y no es de extrañar: "Su mezcla de estilos - islámico, mudéjar, gótico y renacentista - lo convierten en un recorrido visual impresionante", observa un internauta en una reseña de Google que dejó hace solo un mes. "Cada sala, patio y rincón tiene un nivel de detalle que deja sin palabras". Dicho de otra forma, "el Real Alcázar de Sevilla es una joya arquitectónica y uno de los lugares más fascinantes de la ciudad".

Además, "los jardines son espectaculares, perfectos para pasear con tranquilidad y disfrutar de un entorno único", prosigue el mismo visitante; mientras que otro añade: "Ir en abril, a comienzos de la primavera, te permite disfrutar del olor de los azahares. Caminar por esos jardines con ese perfume te transporta al paraíso". Es una época que recomiendan muchas personas, no solo porque la naturaleza cubre los paisajes de una manera especial, sino porque las temperaturas son también más agradables.

Entre las 94.000 opiniones de Google, son muy numerosas las que mencionan la riqueza de sus detalles: "Los azulejos, los techos tallados, los patios llenos de luz y los jardines infinitos, con sus fuentes y caminos entre naranjos y palmeras... son simplemente impresionantes".

Los puntos negativos de la visita: gran afluencia y largas esperas

Ahora bien, pese al valor inigualable de este lugar, la experiencia de la visita no siempre resulta ser perfecta. En este sentido, hay quien ha tenido problemas para conseguir entradas online, la opción recomendada. "Desgraciadamente, no conseguí entradas online de manera anticipada y tuve que hacer una fila de cuatro horas para conseguir dos tickets", explica un usuario en una crítica de hace cuatro meses.

Asimismo, añade que las filas están muy desorganizadas ante la gran afluencia que suele haber, especialmente en temporada alta. "Si saben que la fila que se arma es tan grande, deberían poner cartelería y cintas para organizarla mejor". Del mismo modo, otros usuarios también lamentan esta gestión. "Es una pena, ya que uno llega con gran ilusión y entusiamo por conocer el lugar, pero en la entrada he experimentado situaciones de mala gestión o trato menos cordial por parte del personal".

Por último, varios reclamos apuntan a la cancelación de la visita a los jardines ante el riesgo de lluvia. "Nos cobraron la entrada íntegra", afirma otra internauta. Sea como sea, la visita es algo que vale la pena para cada visitante, ya sea turista o residente de la ciudad.