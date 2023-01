Base Logística de Córdoba: Dos años de trámites y un horizonte por fin despejado

Hace prácticamente dos años, Córdoba recibió una noticia que le cambió la cara, tanto para su presente más inmediato, como para un futuro que se intuye lleno de oportunidades (económicas, laborales, de proyección…). El 4 de febrero de 2021, apenas 13 días después de haber presentado el dossier con toda la documentación, el Gobierno de España designó a la capital cordobesa como sede para acoger el gran proyecto que el Ministerio de Defensa tiene ante sí para los próximos años: la Base Logística del Ejército de Tierra, cuyo objetivo no es otro que concentrar en un único punto 11 de los 12 centros logísticos que actualmente están distribuidos por toda la geografía española.

Durante estos dos años, largos para unos y muy cortos para otros –amén de las consecuencias que han ido dejando a su paso la pandemia, la crisis, la inflación...–, el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía han dado los pasos pertinentes en forma básicamente de trámites burocráticos para que el proyecto llegue a un punto de partida (o continuación) que se da este lunes. Porque es ahora cuando las partes implicadas rubrican con Defensa negro sobre blanco el último convenio, el concerniente a los aspectos económicos, que confirmará la cesión de las partidas y los terrenos de La Rinconada a Defensa.

De esta manera, el acto que este lunes acoge el Oratorio de San Felipe Neri, de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, viene a ser la culminación de un largo proceso administrativo y el paso decisivo y final para que los trabajos pasen ya de los despachos al lugar donde se ubicará la BLET. Atrás quedan todos los anuncios –a los que aún habrá que sumar más a partir de ahora–, algunas batallas y muchas declaraciones en torno a un proyecto que está llamado a ser el tractor que relance a la capital y a toda la provincia hacia un futuro mejor… que ya está a la vuelta de la esquina.

23 Diciembre 2020. Anuncio de la candidatura

350 millones de euros Es el presupuesto estimado para la puesta en marcha de la Base Logística. El Ayuntamiento destina 25 –más la urbanización de la parcela–, la Junta otros 100 –más la urbanización de la Base– y Defensa aporta el resto.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, anuncia la candidatura de Córdoba para acoger el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra, con el objetivo de unificar 11 de los 12 centros que actualmente hay repartidos por España. Ese mismo día, el regidor hace pública la intención de presentar oficialmente el dossier en la Secretaría de Estado de Defensa y que ya se lo ha comunicado a los portavoces del resto de partidos y a los diferentes agentes sociales de la ciudad. En aquel momento, Jaén era la gran favorita para llevarse el proyecto entre la decena de aspirantes.

22 Enero 2021. Presentación del dossier del proyecto

La delegación cordobesa presenta en el Ministerio de Defensa su candidatura para acoger la BLET con el apoyo de todas las instituciones locales, provinciales y regionales, como lo demostró la presencia de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el importante apoyo de la Universidad de Córdoba, clave en la elaboración del programa. Ya están sobre la mesa las posibles ubicaciones (el polo logístico de El Higuerón y el polígono de La Rinconada), una inversión fijada en alrededor de 350 millones de euros y la creación de más de 1.500 puestos de trabajo.

4 Febrero 2021. Córdoba es elegida sede de la BLET

Defensa designa oficialmente a Córdoba como sede de la Base Logística, después de decantarse entre más de una docena de propuestas (Jaén, Cáceres, Albacete, Zaragoza, Orihuela, Toledo, Segovia, Lorca, Alzira, Aguilafuente…). La posición geoestratégica de la capital, nudo de comunicaciones de entrada al Sur de España, y un dossier de hasta 94 páginas dividido en cinco bloques que ahonda en las características de la ciudad, la capacidad de los terrenos y el apoyo del resto de la provincia (y la comunidad andaluza) resultan claves en la elección. También la implicación de la UCO, cuya unión con el Ministerio viene de tiempo atrás. La decisión cambia desde ese momento la cara a la ciudad ante una oportunidad de desarrollo presente y futuro en todos los aspectos.

9 Junio 2021. Defensa se decanta por La Rinconada

El General Brigada y Jefe de Centros Logísticos (Jecelog) del Ejército de Tierra, Enrique Ruiz Alonso, es el encargado de dar la primicia de la ubicación de la Base, confirmando lo que ya era un secreto a voces: estará en el polígono de La Rinconada. Lo hace durante la celebración del segundo taller, de los cinco realizados ya y el primero en Córdoba –en el Rectorado de la Universidad– con el proyecto futuro de las Fuerzas Armadas como pilar. Ese día se muestra, además, la primera maqueta (luego ha sufrido variaciones para su adaptación a los terrenos) y se da a conocer que se llamará General Javier Varela. La elección es la “más lógica y permeable” por las características de la parcela, que se sitúa a unos 20 kilómetros de la capital, si bien tiene a un paso la Autovía de Andalucía y la línea de ferrocarril. Empiezan a desgranarse ya los primeros detalles de la BLET.

17 Septiembre 2021. Firma del protocolo general

85 hectáreas de suelo La BLET se levantará sobre una parcela mínima que tiene la opción de ser ampliada por su vertiente norte en el futuro. Junto a ella se ubicará un área industrial de en torno a las 55 hectáreas, todo tras la innovación del Plan Parcial.

Con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, el Alcázar de los Reyes Cristianos es elegido como escenario para la firma del convenio y el protocolo general de actuación de la Base Logística, un “momento histórico” sobre el que echaba a andar el proyecto de manera oficial. La rúbrica hace realidad el derecho de superficie sobre unos terrenos de 85 hectáreas que semanas antes ya había visitado la propia ministra y dejan todo a expensas de los distintos trámites, que se han ido dilatando en el tiempo, que ahora acaban desembocando en esta nueva firma sobre las partidas económicas.

28 Septiembre 2021. El BOE recoge las condiciones

Apenas diez días después de la firma, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge algunos detalles de las condiciones que rodean un proyecto que “supondrá un extraordinario impulso económico y social” tanto a la capital como al resto de la provincia, como recoge el propio documento. Uno de los más interesantes es que la parcela cedida pasa a Defensa –concretamente a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied)– por un periodo de 75 años, con una prórroga de 25 años a su vez prorrogables por otros 25 más, “siempre que las necesidades militares del momento lo hagan aconsejable”.

9 Febrero 2022. Desvelan la maqueta

En el transcurso de un nuevo taller, esta vez en Madrid, se presenta la maqueta, digitalizada, de lo que será lo más parecido a la Base Logística, que contará con tres accesos y siete parcelas (cinco logísticas, una de mano y otra de vida), donde se levantarán cada una de las 30 instalaciones que se repartirán las distintas funciones básicas del proyecto. En la misma se presenta un elemento clave para hacer de la BLET un centro predictivo y no preventivo ni correctivo: el Sistema de Logística Preventiva (Silpre); y se dibuja el perfil del personal que dará vida al proyecto. La búsqueda clara de talento digital no pasa por la contratación de millenials, sino profesionales formados y con un importante grado de experiencia, algo que no es fácil de hallar y que ha desencadenado en iniciativas de formación con universidades, entre ellas la de Córdoba, y otros centros de Formación Profesional.

27 Julio 2022. La innovación del Plan Parcial, aprobada

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba aprueba –luego llegó la obligada ratificación de la junta de gobierno local– el Plan Parcial de La Rinconada (I6), dando de esta manera un paso clave para el proyecto que finalizará con la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra y el polígono industrial adyacente (de unas 55 hectáreas con posibilidad de ampliación) que se ubicarán en ella. Estos trabajos tendrán para las arcas municipales un desembolso, ya aprobado, de 25 millones –más los gastos de urbanización– que tendrán retorno en el momento que los terrenos pasen al Ejército, según recoge el informe, que justifica la viabilidad y sostenibilidad económica para la ciudad del proyecto. Meses más tarde, concretamente el 8 de octubre, la Junta de Andalucía refrendó también este paso con su visto bueno y, un mes después, Urbanismo tumbó las alegaciones presentadas por el Consejo del Movimiento Ciudadano.

31 Diciembre 2022. Jaén desiste de la batalla judicial

1.600 puestos de trabajo La Base Logística supondrá un importante impulso laboral –y económico– para la provincia, ya que del total del personal, la mayoría, más de 1.100, será civil, lo que volteará la tendencia habitual en centros militares.

Desde el mismo día en el que Córdoba fue designada sede de la Base Logística del Ejército de Tierra, Jaén emprendió una batalla, primero dialéctica y luego con recorrido judicial, al entender que en la decisión final habían influido actores externos, señalando directamente a la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, la cordobesa Carmen Calvo. Bajo el empuje inicial de la entonces portavoz de Cs en el Ayuntamiento de la capital jienense, María Cantos –hoy en el grupo de no adscritos– y con el apoyo de otros colectivos, desde Jaén arremetieron con dureza, llegaron a pedir la paralización del proyecto y acudieron a la Audiencia Nacional, con dos demandas contencioso administrativas que al cierre de 2022, en pleno, quedaron finalmente retiradas. Como trasfondo aparece la elección de Jaén para acoger el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), un proyecto que conllevará una inversión superior a los 220 millones de euros y generará más de 2.600 puestos de trabajo.

16 Enero 2023. Las obras, tras el convenio económico

El Oratorio de San Felipe Neri acoge este lunes la firma del convenio económico para la BLET, por el que el Ayuntamiento de Córdoba (25 millones) y la Junta de Andalucía (100) transfieren sus respectivas partidas al Ministerio de Defensa. Esta rúbrica, con la presencia del alcalde, José María Bellido; el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la secretaria de Estado para Defensa, María Amparo Valcarce, supone el inicio de la cuenta atrás para que los trabajos empiecen en La Rinconada. De hecho, la previsión apunta a que en el plazo de un mes –si no antes– la junta de compensación podrá comenzar con las obras de cerramiento y urbanización de los terrenos. A partir de ese momento será Defensa quien marque el ritmo, con el objetivo final de que la Base Logística empiece a operar en 2027 y alcance su pleno rendimiento en 2035.