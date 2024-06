Así es una boda andaluza vista a través del anime japonés

La boda andaluza de 'Nasu: Andalucía no Natsu'

Andalucía es inspiración y escenario de multitud de historias, desde óperas conocidas, como 'Carmen', 'El barbero de Sevilla' o 'Las bodas de Fígaro' (en este caso ambientadas en Sevilla) a series o películas como 'Nasu: Andalusia no Natsu', que muestran la región desde el punto de vista de Japón.

Una boda andaluza bajo la dirección de un colaborador habitual del estudio Ghibli

'Nasu: Andalucía no Natsu' (o 'Nasu: Verano en Andalucía', como sería su título en español) es una película del año 2003 animada por el estudio Madhouse (conocido por animes como 'Trigun', 'Death Note', 'Nana' o 'Cardcaptor Sakura') y que cuenta con guión y dirección de Kitaro Kosaka, que es colaborador habitual de estudios como Ghibli, habiendo sido parte de películas como 'La Princesa Mononoke', 'Ponyo en el acantilado', 'El viaje de Chihiro', 'El Castillo Ambulante'.

La película adapta 'Nasu' del mangaka Io Kuroda y cuenta la historia del ciclista español Pepe Benengeli y su participación en La Vuelta a España, centrándose en su recorrido por Andalucía. Sin embargo, una de las escenas que más se conocen en nuestro país y que se ha hecho viral en los últimos días no es otra que la representación de una boda.

En la historia tiene lugar la boda entre la exnovia del protagonista, Carmen, y el hermano mayor de este, Ángel. En la escena se puede ver a los recién casados bailando sevillanas a las puertas de la iglesia, mientras que sus invitados bailan y lanzan arroz y un grupo toca la guitarra.

En los comentarios del fragmento que la usuaria de TikTok @laura.h.soler ha compartido y que se ha viralizado, muchos destacan que la canción que se usa en la escena está en japonés, algo que algunos usuarios reconocen que les ha costado darse cuenta. “Lo increíble es que el japonés pega de locos con el ritmo y el canto flamenco”, se puede leer en otro de los comentarios.

Otros usuarios han hablado de las diferencias entre las bodas que se celebran en Andalucía y la boda de la película, "ojalá casarme así" o "si no es así yo no me caso", decían algunas personas, mientras que otros usuarios andaluces confirman que algunas bodas que se celebran en la región sí que se parecen a la animada por Madhouse.