Bolsas SIPRI de Andalucía: abierto el plazo para declararse inactivo y calendario de las primeras convocatorias para maestros en septiembre de 2025

Con la llegada de septiembre, la vuelta a la rutina parece inevitable. Es un momento perfecto para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Así, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha informado sobre el calendario de las primeras convocatorias SIPRI para docentes interinos o aspirantes de la comunidad andaluza.

Este Sistema Provisional de Interinidades se basa en una plataforma electrónica en la que, a partir de convocatorias semanales, se publican listados de personas convocadas y plazas disponibles, ya sean obligatorias o voluntarias. De esta forma, los profesores tienen la posibilidad de solicitar puestos de manera telemática, garantizando así la transparencia y eficacia en la gestión del personal docente de Andalucía.

Abierto el plazo para declararse inactivo voluntario en las bolsas SIPRI

Como recoge el Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el pasado 1 de septiembre se abrió el plazo para declararse inactivo voluntario en las bolsas de trabajo SIPRI. ¿Qué significa esto exactamente? Se trata de un procedimiento que permite mantenerse como personal inactivo "para que SIPRI no pueda llamarte mientras dure dicha situación". A efectos prácticos, afecta a los interinos o aspirantes que actualmente integran una o varias bolsas de trabajo docente.

De acuerdo con la Consejería de Desarrollo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, para acceder a la solicitud será necesario seguir los siguientes pasos:

Autenticarse mediante certificado digital, usuario IdEA o a través de un localizador en la pestaña 'Acces' del portal del Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI).

mediante certificado digital, usuario IdEA o a través de un localizador en la pestaña 'Acces' del portal del Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI). Hacer clic en la pestaña ' procedimientos ' y elegir ' Declararse inactivo '.

' y elegir ' '. Una vez cumplimentada la solicitud, el docente deberá pulsar sobre 'Ir a firma', elegir la opción que considere y marcar la opción de 'Firmar y presentar'.

Calendario de las primeras convocatorias SIPRI

Además de la posibilidad de declararse inactivo, septiembre llega también con la primera convocatoria del curso 2025/2026 y así lo podemos ver de nuevo en la página del CSIF. Así, nos encontramos con tres fechas claves para las próximas semanas:

Jueves 4 de septiembre: publicación de la convocatoria.

Lunes 8 de septiembre: adjudicación de plazas.

Miércoles 10 de septiembre: toma de posesión de los destinos adjudicados.

Además, la central sindical informa de que, a partir de la próxima semana, comenzarán a publicarse las convocatorias todos los martes y jueves de manera habitual. Por el momento, los docentes inscritos deberán solicitar todos los puestos de carácter obligatorio ofertados, según su orden de preferencia.

En cuanto a los puestos voluntarios, "son los correspondientes a jornadas reducidas, puestos itinerantes, educación permanente, equipos de orientación educativa, centros penitenciarios y, en general, aquellos con requisitos específicos o de características peculiares por ubicación o entorno social (excepto bolsas bilingües)". El personal interino o aspirante en situación de 'activo' o 'inactivo' podrá solicitarlos en la bolsa y provincia correspondiente.