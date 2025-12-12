La borrasca Emilia pone en aviso a media Andalucía por lluvias y temporal marítimo este fin de semana: se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado

El descuelgue de una vaguada en altura dará lugar este viernes a la formación de una dana al final del día sobre el noroeste de África, según avanza la Aemet. Esta configuración sinóptica, unida al flujo de levante en superficie, está dando lugar a precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el extremo occidental de Andalucía, que a lo largo de la jornada se extenderán hacia el entorno del Estrecho y el litoral mediterráneo occidental. Asimismo, la Junta de Andalucía mantiene activo el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0.

La Aemet ha activado sendos avisos amarillos por lluvias en la provincia de Huelva, donde se esperan acumulados de hasta 15 litros en una hora y 60 litros en doce horas. Las precipitaciones avanzarán hacia la provincia de Cádiz, donde a partir de las 20:00 horas se activarán los avisos amarillos en la campiña y el litoral —pueden caer hasta 20 litros en una hora— y de nivel naranja en el Estrecho, con acumulaciones de hasta 100 litros en 12 horas.

Ya a últimas horas del día, las lluvias llegarán a la provincia de Málaga, en concreto, a las comarcas de Sol y Guadalhorce, en las que regirá el aviso amarillo. En paralelo, soplarán vientos flojos a moderados del este o sureste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, donde también se ha activado el aviso amarillo. Se esperan rachas de hasta 60 km/h y olas de 2 a 3 metros en las cotas de Málaga, Granada y el poniente almeriense.

En cuanto a las temperaturas, se esperan ligeros cambios, salvo en la mitad occidental, donde las máximas irán en descenso hasta los 17ºC en Cádiz y Sevilla o los 15ºC de Córdoba y Huelva.

Sábado 13: lluvias intensas en las costas de Cádiz y Málaga

De cara al sábado 13, predominarán los cielos muy nubosos con chubascos especialmente intensos durante la primera mitad del día por la formación de la borrasca Emilia al suroeste de la península. Se mantienen para esta jornada los avisos de nivel amarillo en Cádiz y la costa occidental de Málaga y el de nivel naranja en el Estrecho, donde las lluvias pueden ser localmente fuertes, persistentes y con tormentas ocasionales.

El levante continuará dejando intervalos fuertes en toda la vertiente mediterránea, con rachas muy fuertes en el litoral gaditano y Alborán. Los avisos por vientos costeros se extienden al levante almeriense y el Estrecho, donde se espera mar combinada con olas de 3 a 4 metros.

Por su parte, las temperaturas ascenderán de forma notable, con mínimas en general por encima de los 10ºC y máximas de hasta 18ºC en Granada, 19ºC en Almería o 20ºC en Málaga.

Domingo 14: olas de hasta 3 metros en la vertiente mediterránea

El domingo 14 se mantiene la situación de inestabilidad, aunque con incertidumbre según la evolución de la borrasca Emilia. Se prevén cielos nubosos o cubiertos y chubascos especialmente fuertes, persistenes y acompañadas de tormentas y posible granizo en el litoral mediterráneo occidental y el sureste. En contraste, tenderán a abrirse claros al suroeste.

El viento de componente este soplará de flojo a moderado una jornada más, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en Cádiz. Se mantienen los avisos amarillos por rachas de hasta 60 km/h y olas de 3 metros desde el Estrecho al poniente almeriense hasta el mediodía.

Las temperaturas, con pocos cambios, irán en descenso en la vertiente mediterránea, con máxima de 16ºC en Granada o 18ºC en Almería.

Se va Emilia el lunes y llega un nuevo frente atlántico el martes

La borrasca Emilia continuará dejando cielos nubosos con precipitaciones generalizadas en Andalucía el próximo lunes 15, al tiempo que se irá alejando por el este. De nuevo, se prevé que el entorno del Estrecho y el mar de Alborán sean las zonas con los mayores acumulados.

Durante la segunda mitad del día, el viento rolará al oeste por la aproximación de un nuevo frente atlántico al noroeste peninsular y que volverá a dejar lluvias en Andalucía el martes 16 de diciembre. En paralelo, las temperaturas irán en descenso, con mínimas de 4ºC a 7ºC en el interior y máximas entre los 14ºC de Jaén y los 17ºC de Huelva, Málaga o Sevilla.