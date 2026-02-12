La borrasca Oriana traerá viento fuerte y más lluvias a Andalucía en las próximas horas: último temporal previo a la vuelta del buen tiempo

Después de Nils, llegará Oriana. Aemet ha confirmado que un nuevo temporal de viento y lluvia afectará a Andalucía durante el viernes y sábado. Esta borrasca de gran impacto será "al menos por unos días", la última de una larga sucesión que se ha prolongado desde diciembre. Este jueves 12 de febrero se prevé que los cielos nubosos abran paso a grandes claros durante la tarde, salvo algunas precipitaciones débiles en la vertiente atlántica. Las lluvias persisten en la sierra de Grazalema, donde se prevén acumulados hasta 100 litros en 24 horas. Pero el viento volverá a ser el fenómeno más destacado durante los próximos días.

El poniente soplará flojo a moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cotas altas y el litoral del tercio oriental, donde podrán registrarse rachas de hasta 60 km/h y olas de 3 a 4 metros. Aemet ha activado asimismo sendos avisos de nivel amarillo en las siguientes comarcas, por rachas de hasta 70 km/h:

Valle del Almanzora y Los Vélez

Nacimiento y Campo de Tabernas

Poniente y Almería capital

Sierras de Cazorla y Segura

Guadix y Baza

Sierra Nevada y Alpujarras

Costa granadina

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán de forma localmente notable en el tercio roiental, donde se registrarán al final del día, con 9ºC en Granada, 10ºC en Jaén o 12ºC en Almería. En contraste, las máximas subirán en la vertiente atlántica, con hasta 20ºC en Sevilla o 19ºC en Huelva.

Viernes 13: viento fuerte generalizado y lluvias en las sierras

El viernes 13 será el día álgido del temporal, con vientos fuertes del oeste afectando a prácticamente todo el territorio. Se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, más intensas en el tercio oriental, donde pueden alcanzar los 80 km/h e incluso los 90 km/h en las comarcas almerienses del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas. El viento dejará asimismo temporal marítimo en toda la costa andaluza, con rachas de hasta 75 km/h y olas de 5 metros en el litoral mediterráneo oriental, mar combinada Cádiz y mar adentro en Huelva.

La circulación atlántica traerá un nuevo frente que dejará cielos cubiertos con precipitaciones moderadas que cruzarán el territorio de oeste a este. Las lluvias pueden ser localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas. Aemet ha activado el aviso amarillo en Sierra Nevadas, Cazorla y Segura, donde se esperan acumulados de hasta 15 litros en una hora, 40 litros en 12 horas y localmente podrían superarse los 60 litros en 12 horas. Por encima de los 1.600 metros, las precipitaciones serán en forma de nieve.

Misma situación en el sur de Andalucía, con avisos en las sierras de Grazalema y de Ronda, donde llueve sobre mojado. De nuevo podrían acumularse 20 litros en una hora, 40 litros en 12 horas y localmente superar los 100 litros en 24 horas. En paralelo, tenderán a abrirse claros durante la tarde en la vertiente atlántica.

La entrada de una masa de aire húmeda de origen polar propiciará el descenso de las temperaturas y de la cota de nieve, que se situará en los 1.200 metros al final del día. Se esperan mínimas de 4ºC en Granada o 9ºC en Córdoba, y máximas de 14ºC en Jaén o 16ºC en Cádiz.

Fin de semana marcado por la estabilidad y el frío

De cara al sábado 14, los cielos despejados regresarán a gran parte de Andalucía. El anticiclón situado al sudoeste peninsular desplazará las bajas presiones al golfo de Génova. No obstante, la inestabilidad persistirá en el entorno de las sierras Béticas, donde no se descartan tormentas de madrugada y se esperan intervalos de nubes bajas acompañados de precipitaciones débiles, que remitirán al final del día. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.000 metros. Las temperaturas continuarán en descenso, con mínimas de 3ºC a 11ºC y máximas de 13ºC a 18ºC en las capitales. El viento será mdoerado del noroeste.

Ya el domingo 15 predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y algún chubasco débil en las Béticas. La cota de nieve irá en ascenso a lo largo del día, con temperaturas que continuarán bajando, de forma localmente notable en el tercio oriental. En las próximas jornadas se impondrá el ambiente variable y repuntarán las temperaturas.