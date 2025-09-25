Calendario del IMSERSO 2025-2026: fechas clave para no perder tu plaza

La nueva temporada del Imserso arranca marcada por cambios en precios, condiciones y calendario. Más de 879.000 plazas estarán disponibles para mayores de toda España, con prioridad según el sistema de acreditación. Los primeros viajes partirán el 19 de octubre hacia la costa peninsular y escapadas, y el 22 hacia la costa insular.

La campaña de viajes del Imserso 2025-2026 ya tiene fecha de inicio. Las reservas comenzarán el 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco para los acreditados preferentes. Al día siguiente, 7 de octubre, será el turno de los no preferentes de estas comunidades.

En el resto del país (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia) las reservas podrán realizarse a partir del 8 de octubre para preferentes y del 9 de octubre para no preferentes.

Los usuarios podrán formalizar su reserva en agencias de viajes acreditadas solo con el DNI, o bien a través de las páginas web turismosocial.com y mundicolor.es, en este caso introduciendo también la clave de acreditación remitida por el Imserso.

Los primeros viajes están previstos para el 19 de octubre en la costa peninsular y las escapadas, mientras que los desplazamientos hacia la costa insular arrancarán el 22 de octubre.

Novedades de esta temporada

Este año, en el 40 aniversario del programa, se ofertan 879.213 plazas: 440.284 para la costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para escapadas. Como principales novedades, se incluyen viajes a 50 euros para quienes perciban pensiones no contributivas, un incremento de 100 euros en temporada alta y la posibilidad de viajar con mascotas en determinados destinos.

El Gobierno defiende que el programa supondrá un revulsivo para el turismo en temporada baja y una oportunidad de ocio y socialización para los mayores, en un año donde la demanda se prevé especialmente alta.