Cambio de tiempo en Andalucía para este fin de semana: estas son las zonas que esperan más lluvias

El tiempo avanza en Andalucía con temperaturas significativamente altas, sobre todo en el valle del Guadalquivir, el interior de Huelva y la cuenca del Genil. Sin embargo, las previsiones apuntan a un notable descenso térmico a partir del viernes 19 de septiembre, que vendrá acompañado de precipitaciones en algunas zonas de la comunidad. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos amarillos por calor.

A través de sus redes sociales, el organismo hace referencia a "un período muy cálido para lo normal en esta época del año", marcado por "un anticiclón y el típico flujo de levante en superficie". Por ello, las temperaturas se mantienen altas en zonas del interior, con máximas de 40ºC en determinados municipios, durante la jornada de este miércoles 17 de septiembre. La situación atmosférica permanecerá estable al menos hasta el fin de semana.

Vuelve la lluvia a Andalucía: estas son las zonas con más precipitaciones

Como podemos observar en la página web de la Aemet, los días de calor le ceden el paso a las precipitaciones a partir del sábado 20 de septiembre. En concreto, las lluvias llegarán a Granada. Con un 20% de probabilidades, hablamos de máximas que no superarán los 30ºC en la capital; mientras que otras zonas, como Guadix y, especialmente, Trevélez, reflejan un panorama más lluvioso (45% - 70%) hacia la tarde.

Durante esa misma jornada, el calor será más notable en Córdoba (37ºC) o Sevilla (36ºC), donde también se registran ligeras posibilidades de chubascos ocasionales (10%). Asimismo, el resto de las capitales de provincia se mantendrán por debajo de los 34ºC.

Domingo en Andalucía: más de un 60% de posibilidades en la mitad este

Previsión meteorológica para el domingo 21 de septiembre de 2025 en Andalucía / Aemet

Las lluvias se generalizan el domingo 21 de septiembre, cubriendo una gran parte del mapa andaluz. Granada, Jaén, Cordoba, Almería, Málaga e incluso zonas concretas de Sevilla esperan precipitaciones, que se irán intensificando conforme avancen las horas. Aunque todavía no hay una información muy detallada al respecto y las previsiones podrían cambiar, nos encontramos con un 60% de probabilidades en la localidad sevillana de Estepa y un 40% en Écija. De nuevo, la mitad oriental de la provincia es la que se verá más afectada.

No obstante, el porcentaje aumenta considerablemente en áreas malagueñas, como Antequera (75%); granadinas, como Trevélez (100%); o almerienses, como Albox (95%). También hacia Jaén (85% en La Puerta de Segura) o Córdoba (70% en Pozoblanco) se vislumbra un escenario marcado por lluvias locales a partir del mediodía.

Sea como sea, es importante prestar atención a las actualizaciones meteorológicas, que podrían variar a medida que pasen los días. Además, las temperaturas previstas para el domingo son considerablemente más bajas que en días anteriores: Sevilla, Córdoba y Málaga son las únicas capitales de provincia que rozarán entonces los 30ºC de máxima. El resto oscilará en torno a los 26 - 29ºC, según la zona. Finalmente, las lluvias amainarán con la llegada de la próxima semana, pero los termómetros continuarán registrando valores que tenderán al descenso.