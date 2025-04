Carolina España acusa al Gobierno de querer "asfixiar" a Andalucía con la financiación autonómica

La consejera de Hacienda, Carolina España, ha acusado este jueves al Gobierno central de querer "asfixiar" a la comunidad andaluza al no reformar el sistema de financiación autonómica. En una comparecencia en comisión parlamentaria, España ha advertido que el único objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es perjudicar a Andalucía, algo que ha asegurado que no va a ocurrir.

La consejera ha informado sobre la reunión técnica celebrada el pasado 26 de marzo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, en la que se abordó una propuesta de condonación de deuda que, según España, no supone ninguna solución al "problema estructural" de financiación que sufre la comunidad autónoma. "La condonación de la deuda no es la solución porque Andalucía no tiene un problema de deuda y el Gobierno no puede sustituir el verdadero debate: el de la financiación", ha subrayado la consejera.

España ha recordado que existe un consenso entre las comunidades autónomas sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación, vigente desde 2009, pero que el Gobierno central "no quiere oír". La consejera ha criticado que en los seis años del gobierno de Sánchez no se ha avanzado en este asunto, a pesar de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en 2020 que enviaría a las autonomías el "esqueleto" del nuevo sistema.

Vox critica la "querencia" del Gobierno andaluz hacia Sánchez

La parlamentaria de Vox Cristina Jiménez ha criticado que la reunión técnica para abordar la condonación de la deuda "no debió ni siquiera celebrarse" porque el Gobierno solo ofrecía un "caramelo envenenado" y la Junta de Andalucía lo sabía. Jiménez ha avisado a la consejera de que el Gobierno andaluz se ha convertido en "el último recurso" de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.

"Ustedes al final siempre se sientan. Le llaman lealtad institucional, pero nosotros le llamamos querencia, como los toros a la barrera", ha indicado la diputada de Vox, criticando la actitud del Ejecutivo andaluz hacia el Gobierno central.

El sistema de financiación autonómica en España

El sistema de financiación autonómica en España es el mecanismo por el cual se reparten los recursos económicos entre las diferentes comunidades autónomas para que puedan prestar los servicios públicos que tienen encomendados, como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Este sistema se basa en una serie de criterios, como la población, la superficie o la dispersión geográfica, que determinan la cantidad de fondos que recibe cada región.

El actual sistema de financiación autonómica entró en vigor en 2009, tras un acuerdo entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ERC. Desde entonces, ha sido objeto de críticas por parte de varias comunidades autónomas, que consideran que no reparte los recursos de manera justa y equitativa. Andalucía ha sido una de las regiones que más ha reivindicado una reforma del sistema, al considerar que sale perjudicada en el reparto de fondos.

A pesar de las demandas de las comunidades autónomas, el Gobierno central no ha abordado una reforma en profundidad del sistema de financiación en los últimos años. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en 2020 que enviaría a las autonomías un borrador del nuevo modelo, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna propuesta.

