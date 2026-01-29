Una comparsa de mujeres carga contra la protección por violencia machista días después del crimen de Olvera

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz vivió la noche 26 de enero una de sus sesiones más desconcertantes. La comparsa 'Las Pasajeras', procedente de la localidad gaditana de Los Barrios y formada íntegramente por mujeres, interpretó una letra que minimiza la violencia machista, poniendo el foco en las denuncias falsas —tan promovido por la ultra derecha— y el maltrato hacia el hombre.

El mensaje cantado sobre las tablas del Gran Teatro Falla choca con la realidad de una de las mayores lacras del país: Andalucía cerró 2025 siendo la comunidad con más víctimas mortales (48 en España). Asimismo, la provincia de Cádiz, hace tan solo dos semanas, registraba el segundo asesinato machista del año en la comunidad, concretamente en la localidad de Olvera, el pasado 12 de enero: María Isabel, de 58 años, murió asfixiada a manos de su marido hace dos semanas.

Un alegato negacionista cantado por 15 mujeres

Bajo la autoría de Pili Castillo, la agrupación presentó un tipo de hechiceras "dueñas del tiempo". Sin embargo, fue en el primer pasodoble donde la propuesta chocó frontalmente con la sensibilidad del público y la crítica. La letra utilizó un caso aislado de un crimen cometido por una mujer en una localidad vecina para atacar la legislación actual, argumentando que las leyes de protección tratan al hombre "como al malo de la partida" y defendiendo una supuesta desprotección masculina. El hecho de que este discurso "reaccionario" —en palabras de la prensa especializada— fuera defendido por un grupo de 15 mujeres ha generado perplejidad. La crítica ha calificado la letra de "demagógica" y "profundamente insensible" ante la abrumadora estadística de violencia machista y vicaria que sufre el país.

"Necesito que me expliquéis la letra del primer pasodoble que va contra la ley de violencia machista": así de perpleja pregunta Laura, periodista de Onda Cádiz, a la autora de las unas líneas que han dejado atónitos a la crítica, a lo que ella responde que es un "pasodoble a la igualdad, porque el respeto no distingue entre el hombre y la mujer, pero los casos hacia los hombres no se escuchan tanto como los de las mujeres", apunta.

Ejecución musical

A la controversia social generada se sumó una ejecución artística que la prensa del Carnaval ha tildado de "despropósito" y "suplicio para el oído". La propia autora reconoció tras la actuación que el grupo se había formado el pasado mes de agosto y que la mayoría de sus componentes, incluidas las instrumentistas, nunca habían pisado un escenario, a lo que las redes sociales comentaron que "al Falla no se va a vivir la experiencia".

Esta falta de rodaje se tradujo en problemas graves de afinación desde la presentación, un popurrí caótico y una desconexión total con el público. Los cuplés, dedicados a un hacker y a las contraseñas de Netflix, tampoco lograron levantar una actuación que ha reabierto el debate sobre la necesidad de establecer filtros de calidad para evitar que agrupaciones sin el nivel mínimo exigible pisen las tablas del Falla. 'Las Pasajeras', que cantaron que "no hay premio más sincero que el aplauso de la afición", se llevaron de Cádiz el silencio del teatro y el rechazo de una crítica que no perdona ni la falta de calidad ni la insensibilidad social.