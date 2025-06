La Conferencia de Presidentes evidencia la fractura institucional

La 28 Conferencia de Presidentes se cerró casi peor de lo previsto porque no sólo no hubo acuerdo sino que tampoco hubo debate y ni siquiera acercamientos sino “una sucesión de monólogos sin conclusiones”, en palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En realidad, para lo único que sirvió el encuentro fue para constatar que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura y convocar elecciones en 2027.

Los líderes del PP llevaban una estrategia coordinada para pedir elecciones anticipadas, además de explicar cada uno sus demandas en su turno de palabra; el presidente Pedro Sánchez planteaba sus propuestas centradas sobre todo en vivienda; y cada uno miraba con recelo al de su lado.

La celebración de esta cumbre en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes, y con la presencia de todos los presidentes autonómicos y los de las dos ciudades autónomas, ya era un éxito pero no fue suficiente y, además, hay pocas esperanzas de que se vuelva a repetir. “Visto lo visto, no sé si merece la pena volver” decía el lehendakari Imanol Pradales al término de la reunión. Porque los únicos momentos de cierto respiro fueron el desayuno que compartieron los presidentes con el rey Felipe VI y el rato de almuerzo que interrumpió la reunión.

Dentro de la reunión, Juanma Moreno decía directamente a Pedro Sánchez “desde el máximo respeto”, “que disuelva las Cortes cuanto antes, que convoque elecciones y permita a los españoles decidir ante una situación política crítica y convulsa”. Y, ante los medios de comunicación vaticinaba que “no le va a quedar más remedio que convocar a final a palos, porque tanto su propio partido como las circunstancias terminarán obligándolo”.

Uno a uno, todos los presidentes populares detallaban los motivos para reclamar este adelanto electoral destacando el bloqueo legislativo y la falta de apoyo social de Pedro Sánchez, un argumento que el PP quiere evidenciar con una gran manifestación en Madrid mañana domingo.

Sobre este asunto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacaba que el PP está solo en esta petición, “hay presidentes de cuatro partidos y nada más lo han pedido los del PP, ni los del PSOE, Coalición Canaria o el PNV”.

Además de las elecciones adelantadas, una buena parte de los presidentes autonómicos se refirió a la financiación autonómica entendida en sentido amplio; los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP presentaron un borrador de Real Decreto Ley para aprobar las entregas a cuenta previsto para 2025 a las comunidades, mientras que Juanma Moreno, Fernando López Miras (Murcia) y Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) insistían en la necesidad de una reforma del modelo de reparto de los recursos del Estado.

El presidente andaluz tenía una carta guardada en este sentido. Juanma Moreno repitió en la Conferencia de Presidentes las mismas palabras que la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pronunció en 2018 en el Parlamento andaluz rechazando la quita de la deuda. “Lo que he hecho ha sido sacar el BOJA y repetir sus frases y he visto cara de estupefacción entre sus compañeros que no lo sabían, y a ella le va a ser muy difícil de explicar en Andalucía esta traición”. Illa cerraba el debate dejando claro por dónde irán las cosas: “Cataluña lo que dice es que necesitamos, porque tenemos unas singularidades, una financiación singular”.