¿Cuánto cuesta comer en los cinco nuevos restaurantes con estrella Michelin de Andalucía?

La gala de la Guía Michelin, celebrada este martes en el Sohrlin Andalucía de Málaga, reconoció este martes la excelencia de cinco nuevos restaurantes en la comunidad dentro de las más de 300 incorporaciones. Todos debutan en la edición de 2026 con una estrella y cada uno se encuentra en una provincia distinta: Faralá (Granada), Mare (Cádiz), Ochando (Sevilla), Palodú (Málaga) y ReComiendo (Córdoba). Pero ¿por qué destacan y cuánto cuesta comer en ellos?

Faralá en Granada

Faralá, dirigido por la chef Cristina Jiménez, presume de encarnar el duende, la tradición y la gastronomía de Granada. Ubicado en las proximidades de la Alhambra, este restaurante ofrece a sus comensales una propuesta creativa y snesible a través de los sabores y texturas de los productos locales dentro de un ambiente selecto, pero acogedor.

El cliente puede personalizar su experiencia a través de tres menús degustación, Susurros del Sacromonte (70€), La magia del Albayzín (88€) o Alborán (118€), con platos como la pastela moruna, la tartaleta de trucha de Riofrio o el sándwich de ventresca.

Mare en Cádiz

Mare se ubica en el corazón de Cádiz y ofrece una cocina de temporada que ensalza los sabores del mar y los productos de temporada. El proyecto del cocinero barbateño Juan Viu se inspira en la cocina de antaño, que eleva a través de técnicas contemporáneas, para dar como resultado platos sabrosos, sencillos y auténticos, elaborados de forma sostenible con productos de las lonjas locales.

Así, el menú degustación de Mare se compone de hasta doce platos que conjugan ingredientes señeros de la gastronomía gaditana, como perdiz y berberecho, salmonete en sobrehusa de conejo o corzo y chirlas. Su precio es de 98 euros y 163 euros con maridaje.

Ochando en Sevilla

El chef Juan Carlos Ochando dirige este pequeño restaurante desde la localidad de Los Rosales, en el municipio sevillano de Tocina. La carta refleja una cocina actual elaborada con productos de proximidad y un interesante enfoque de autor, cuya esencia se recoge en su menú degustación.

Algunos de sus platos destacados son los buñuelos de calamar encebollado, las albóndigas de atún con guiso de cabrillas, la ostra con sherry mary o la cresta de gallo en escabeche. El precio del menú degustación es de 65 euros, si bien Ochando ofrece una versión ampliada por 82 euros.

Palodú en Málaga

Palodú es el restaurante que dirigen Cris Cánovas y Diego Aguilar desde hace más de una década en Málaga. El proyecto ha creado un sello único en la gastronomía local, basado en una cocina actual, sostenible y cambiante conforme a los productos de temporada. Su esencia se recoge en dos menús degustración con sus respectivos maridajes.

Por un lado, el Menú Palodú es la propuesta más completa, con un precio de 130 euros por persona, y compuesto por tres aperitivos, nueve pases principales y tres postres. Destaca el uso de ingredientes como el jurel, la gamba blanca, la merluza o el cordero. Mientras, el Menú Alcazul es una versión acortada del anterior, con un coste de 110 euros.

ReComiendo en Córdoba

En Córdoba, el restaurante ReComiendo del chef Periko Ortega sobresale por su cocina creativa en un lugar acogedor y familiar. Esta propuesta, llena de narrativa y personalidad, se despliega a través de los menús ReCuerdos (95€), MeMoria (104€) y NoStalgia (125€) con platos como croqueta de jamón de bellota y caviar osetra, lubina al vapor con gazpachuelo de interior amontillado o lechón con migas.