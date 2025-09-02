SALUD
El desayuno '25 años de transformación urbana de Córdoba' , en imágenes
El desayuno '25 años de transformación urbana de Córdoba' , en imágenes / Juan Ayala

El desayuno '25 años de transformación urbana de Córdoba' , en imágenes

El modelo de ciudad que ha seguido Córdoba y, sobre todo, el planificado a medio y largo plazo, han sido el eje del desayono-coloquio organizado por El Día de Córdoba en el marco de su 25 aniversario. Bajo el título Córdoba: 25 años de transformación urbana, este foro patrocinado por Azvi ha analizado las claves del desarrollo de la capital y las pautas a seguir en el futuro próximo para resolver los retos que se le presentan. En la mesa redonda, celebrada en el hotel Hospes Palacio del Bailío, se han abordado, entre otros temas, el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), las propuestas para los nuevos desarrollos urbanísticos y para el suelo urbano consolidado, la situación del Casco Histórico, el reto climático y la necesidad de abordar las altas temperaturas, la preservación del patrimonio o las infraestructuras pendientes. El encuentro ha contad con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el decano del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio Benito; el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Cleofé; la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez; el delegado de Azvi en Andalucía, Tomás Jodra; y el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta, Alfonso Lujano. Ha estado moderado por la directora de El Día, Raquel Montenegro.

02 de septiembre 2025 - 18:42

La vivienda asequible y la lucha contra el cambio climático, retos de la futura Córdoba

Las imágenes del desayuno-coloquio de 'El Día' sobre el desarrollo urbanístico de Códoba
1/41 Las imágenes del desayuno-coloquio de 'El Día' sobre el desarrollo urbanístico de Códoba / Juan Ayala
