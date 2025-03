Eclipse solar de marzo: cuándo y cómo verlo desde Andalucía

El 29 de marzo llega con un interesante fenómeno celestial, preludio de lo que parece ser una era astronómica inédita en España. La Luna pasará por delante del Sol y lo ocultará parcialmente, creando una sombra sobre algunas partes del hemisferio norte. Visible desde Andalucía, para la observación del eclipse será necesario tomar las correspondientes medidas de seguridad.

"La parte central de la sombra de la Luna, donde el Sol se vería cubierto completamente, no pasa por la Tierra, por lo que nadie podrá ver el eclipse total", informa Eltiempo.es. Sin embargo, desde el norte del Océano Atlántico, parte del Ártico, el noroeste de África, la mayor parte de Europa, el extremo oriental de América, el noroeste de Rusia y Groenlandia, será posible observar el eclipse solar parcial; evento que durará un total de 213 minutos.

Eclipse solar parcial del 29 de marzo

Será durante la mañana del sábado 29 de marzo, por un lapso de casi cuatro horas, cuando sea posible apreciarlo. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), alcanzará su punto máximo en torno a las 11:47 (hora peninsular española) "cerca de Canadá, alcanzando una magnitud máxima de 0,933".

Asimismo, el eclipse comenzará a partir de las 10:00 horas, aunque este dato varía en función del punto de observación. En el caso de Cádiz, el inicio será hacia las 10:39 horas, con su máximo a las 11:29 horas y el final del evento a las 12:22 horas. Como muestra el Observatorio Astronómico Nacional en una tabla detallada, estos valores son muy similares en las distintas capitales de provincia andaluzas.

Almería : inicio, a las 10:47 horas; punto máximo, a las 11:34 horas; final, a las 12:22 horas.

: inicio, a las 10:47 horas; punto máximo, a las 11:34 horas; final, a las 12:22 horas. Cádiz : inicio, a las 10:39 horas; punto máximo, a las 11:29 horas; final, a las 12:22 horas.

: inicio, a las 10:39 horas; punto máximo, a las 11:29 horas; final, a las 12:22 horas. Córdoba : inicio, a las 10:43 horas; punto máximo, a las 11:33 horas; final, a las 12:26 horas.

: inicio, a las 10:43 horas; punto máximo, a las 11:33 horas; final, a las 12:26 horas. Granada : inicio, a las 10:45 horas; punto máximo, a las 11:33 horas; final, a las 12:24 horas.

: inicio, a las 10:45 horas; punto máximo, a las 11:33 horas; final, a las 12:24 horas. Huelva : inicio, a las 10:39 horas; punto máximo, a las 11:30 horas; final, a las 12:24 horas.

: inicio, a las 10:39 horas; punto máximo, a las 11:30 horas; final, a las 12:24 horas. Jaén : inicio, a las 10:45 horas; punto máximo, a las 11:34 horas; final, a las 12:25 horas.

: inicio, a las 10:45 horas; punto máximo, a las 11:34 horas; final, a las 12:25 horas. Málaga : inicio, a las 10:43 horas; punto máximo, a las 11:32 horas; final, a las 12:22 horas.

: inicio, a las 10:43 horas; punto máximo, a las 11:32 horas; final, a las 12:22 horas. Sevilla: inicio, a las 10:40 horas; punto máximo, a las 11:31 horas; final, a las 12:24 horas.

En los próximos años será posible observar desde España dos eclipses de Sol totales: uno de ellos el 12 de agosto de 2026; y el otro, el 2 de agosto de 2027. Asimismo, el 26 de enero de 2028 habrá uno anular.

Cómo observar el eclipse solar con seguridad

A primer lugar, a la hora de prepararse para este fenómeno, hay que tener en cuenta que nunca debe observarse el Sol directamente; ya sea a simple vista o con gafas de sol. "Durante un eclipse parcial, el Sol nunca está totalmente cubierto por la Luna", informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN). "Por lo tanto, sin una protección segura puede dañar los ojos, al igual que sucedería cualquier otro día".

Es recomendable entonces adquirir unas gafas especializadas que cuenten con un filtro correctamente homologado. Esto permite reducir la luz solar en un "factor superior a 30.000 veces". Para ello, es imprescindible que cumplan con la certificación correspondiente de la Comunidad Europea. Además, "la observación debe realizarse durante cortos períodos de tiempo (medio minuto) seguidos de descansos de mayor duración; y nunca se deben usar las gafas conjuntamente con prismáticos o un telescopio, instrumentos que requieren sus propios filtros".

El Instituto hace hincapié también en que "tampoco debe observarse el Sol con aparatos (cámaras de foto o vídeo) o instrumentos (telescopios o prismáticos) que no estén preparados para ello y dispongan de filtros solares adecuados". En cambio, sí es seguro contemplar la "imagen del Sol proyectada sobre algún tipo de pantalla a la sombra. Por ejemplo, la imagen conseguida sobre una pared o un techo con un espejito plan cubierto enteramente con un papel al que se ha recortado un agujero de menos de 1 cm de diámetro". No obstante, "no observe la imagen del Sol en el espejo, mire solo la imagen proyectada", puntualiza el IGN.