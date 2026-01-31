La edad límite del cribado de cáncer de colon se ampliará a los 74 años

Más de dos millones de andaluces de entre 50 y 69 años pudieron hacerse el año pasado la correspondiente prueba de cáncer de colon en el sistema público de salud. A esa cifra se sumará próximamente la población de otro medio millón, el número que corresponde a la cohorte de entre 70 y 74 años, cuando el Servicio Andaluz de Salud aplique la orden que tramita el Ministerio de Sanidad por la que se amplía el programa de cribado de cáncer colorrectal en la cartera común del Sistema Nacional de Salud. La norma, acordada por las administraciones estatal y autonómicas en el Consejo Interterritorial, entrará en vigor antes de la primavera.

La ampliación del programa de detección precoz del cáncer de colon responde a la recomendación de la autoridad europea de 2022 dirigida a la mejora de la prevención de la salud. La publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado está aún falta de dos pasos, según ha informado el Ministerio de Sanidad a este periódico, el dictamen del Consejo de Estado y la aprobación por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La fecha prevista para que entre en vigor la norma es el “primer cuatrimestre” del año.

La ampliación del cribado de cáncer colorrectal se hará de un modo progresivo, explican las fuentes ministeriales, de modo que las comunidades autónomas deberán haber modificado el programa de detección en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la orden (en 2031). Hay otro plazo: toda la población de entre 70 y 74 años habrá recibido la invitación a participar en el cribado en el plazo límite de diez años. De ese modo, el medio de millón de andaluces añadidos que tendrán la posibilidad de someterse al cribado es 2036.

El proyecto de orden actualmente en tramitación explica la conveniencia de ampliar de los 69 a los 74 años la edad de la población que se somete al cribado de cáncer de colon. “La calidad de vida se ve ligeramente mejorada a un menor coste”, justificándose la prolongación de la edad del cribado desde el punto de vista del coste y la efectividad.

Todos los estudios, independientemente del test empleado para el análisis de la sangre oculta en las heces, han concluido que un cribado realizado cada dos años en el grupo de edad de entre 50 a 74 tiene un resultado positivo si se compara con una población que no se sometiera a tales pruebas de cribado.

Que el cribado de cáncer colorrectal reduce la incidencia y la mortalidad en la población asintomática es una conclusión recurrente en un notable número de investigaciones publicadas en las publicaciones científicas más importantes. Uno de ellos es el que vio la luz en 2021 en la Revista de la Asociación Médica Americana (JAMA) y que estuvo a cargo de los investigadores J. S. Lin, L. A. Perdue y N. B. Henrikson.

El aumento de la población que podrá hacerse el cribado supondrá un coste adicional para el sistema público andaluz de salud que se estima en 1,8 millones de euros. Es el montante extraordinario que aportaría la administración andaluza en el supuesto de que la ampliación se implantara en 2027 y si aceptara hacérsela el 36% de la población de entre 70 y 74 años.

El coste incluye la invitación al cribado mediante envío postal, la prueba de las heces que el paciente se hace en la casa, la colonoscopia confirmatoria y las consultas con el médico de cabecera en el caso de un test positivo y con el especialista de digestivo si se confirma el diagnóstico.

Sin embargo no se prevé que la ampliación del cribado “requiera un incremento de gastos de personal” puesto que el carácter progresivo de la aplicación del programa permitirá adaptarlo “a la disponibilidad de los recursos humanos presentes”.

Las autoridades sanitarias avisan de que la población que se somete a las pruebas de cáncer de colon es “baja”: menos del 40% de los ciudadanos que han recibido la notificación continúa el proceso, informan los técnicos. En Andalucía esa tasa fue del 39% en 2024. “Conseguir mayores tasas de participación en el cribado aumentará los beneficios del cribado para todos los ciudadanos, produciendo quizás mayores beneficios para la sostenibilidad del sistema”, explican.

Una participación de más del 60% como objetivo

La población andaluza con una edad comprendida entre 50 y 69 años tiene la oportunidad de acudir al sistema público de salud desde 2014 para someterse a la prueba de detección precoz del cáncer de colon. Aunque desde entonces la participación en el programa del cribado ha ido aumentando progresivamente, la proporción de la población que se somete al test de sangre oculta en las heces sigue siendo todavía insuficiente.

Los epidemiólogos y especialistas en Salud Pública establecieron en el informe de evaluación de la estrategia de cáncer el objetivo de alcanzar la participación de más del 60% de la población diana. En este texto, publicado en diciembre de 2024, los técnicos sanitarios de la Consejería de Salud asumen que, aunque existe un “claro aumento” en la respuesta ciudadana, todavía “no se ha alcanzado la participación estimada”.

Efectivamente, como señala el citado informe, la participación apenas llegó en 2024 al 39% de la población diana después de un proceso creciente, levemente creciente. En 2023, ese porcentaje resultó el mismo 39%, una proporción sensiblemente mayor al 31% de 2022.