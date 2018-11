“Hay que colocar al trabajador otra vez en el centro”

Revitalizar al movimiento sindicalista y la intervención de la administración es la solución para acabar con la precariedad laboral. Así al menos lo aseguró ayer Adelante Andalucía en el encuentro que mantuvo con los representantes sindicales en El Puerto.

“El sector sindical es fundamental. Estamos en una nueva situación, donde las empresas han cambiado mucho, y hay que articular un nuevo modelo que vuelva a situar al trabajador en el centro de la economía”, declaraba Santiago Gutiérrez (candidato por Cádiz) quien también estuvo acompañado por la cabeza de lista en la provincia Ángela Aguilera, la también candidata Paqui Camacho, Jorge Moruno (miembro de la Dirección Estatal de Podemos), Carlos Sánchez Mato (responsable de Economía se IU Federal) y Alejandro Gutiérrez (portavoz de Podemos en El Puerto).

Según asegura esta fuerza política, quien a comienzo del acto hizo mención a los trabajadores de los centros logísticos de Amazon en Madrid ( quienes en pleno Black Friday de encuentran inmersos en protestas), actualmente existe en la provincia “91.000 mujeres y 61.000 hombres parados”. “No nos sirve vivir en una provincia donde el 60% de las familias cobran menos de mil euros y el 30% no llega ni a los 400 euros”, aseguraba Ángela Aguilera.” No nos sirve una política que se ufana de términos macroeconómicos fundamentados en un mal empleo que no incentiva el consumo. Para nosotros la economía equivale a la felicidad de los pueblos”.

En este sentido una de las soluciones a las que se apunta es “que no se privaticen más servicios y que la Administración de una paso adelante”. “Andalucía no se merece este gobierno. Nos han querido vender que lo público es malo y no. La privatización provoca precariedad. Hay que inyectar dinero público a los colegios y a la sanidad”, recalcaba Paqui Camacho.

Así mismo las mujeres han tenido también un lugar destacado en dichas reivindicaciones. “Tampoco nos sirve un feminismo de cartón piedra como el defendido por Susana Díaz donde se mantiene la precariedad a las monitoras de educación especial o aquellas trabajadoras de las empresas privadas que se están contratando para externalizar los servicios públicos”.