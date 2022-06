A los candidatos les quedan tres días. 72 horas para convencer al electorado antes de que depositen su voto en la urna. La campaña se acerca a su final. Y una vez más se ha vuelto a confirmar la tediosidad de los actos electorales. Parece una incongruencia. O incluso un chiste. Aburrir en actos fríos -contrarrestando a la meteorología- y planos mientras se pide la herramienta más poderosa a un ciudadano. Su voto. Como si la estrategia fuese ganar por aburrimiento. El domingo se saldrá de dudas. Antes, quedan tres días. Miércoles, jueves y viernes. El final se espera que sea algo más multitudinario. Y es que hasta ahora, solo Vox ha acumulado a gente en un mitin. Y prácticamente esa ha sido su campaña. Esa tarde. Y otra en El Rompido.

El resto de partidos continúa su ruta por la provincia. Con encuentros sencillos. Jugando en casa. Sacando brillo a la fidelidad. Y afianzando su poder con caras de un estatus nacional. Hasta Huelva vino Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular. Y pasó por Palos de la Frontera, terreno de la gaviota, de la mano del presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, y el alcalde de la localidad, Carmelo Romero. "A Huelva le ha ido bien muy bien" con Juanma Moreno porque "todas esas promesas que incumplía el PSOE, el presidente las ha hecho realidad", pero insistió en que "aún quedan muchas por hacer". Y habló del túnel de San Silvestre, que es "una deuda pendiente, no es un capricho, sino una necesidad, por el que no hay un mes que no se pregunte por él en el Congreso", pero "vamos a seguir insistiendo y comprometernos que cuando Núñez Feijóo llegue a la Moncloa sea una realidad". También tuvo un encuentro con la FOE, estando su presidente, José Luis García-Palacios a la cabeza.

La número uno por Huelva, Loles López, se dio un paseo por el Mercado del Carmen para pedir el voto a clientes y vendedores. "Espadas no tiene equipo" y que "no se puede permitir que vuelvan a gobernar quienes arruinaron esta tierra", mientras que ha aseverado que "votar a Juanma Moreno es votar gestión, confianza y tranquilidad" porque "tiene un equipo formado, con experiencia y que tiene programa", expresó la cabeza de lista.

De paseo también se fue el PSOE, por Cartaya, feudo socialista, y con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, como invitado especial. Y si el PP critica al PSOE. El PSOE también critica al PP. Y viceversa. Como cada año. La cabeza de lista por el PSOE de Huelva, María Márquez, lanzó un mensaje “a todas las personas que defienden los derechos humanos de las personas dependientes”: el “compromiso” del Partido Socialista “en defensa de la Ley de la Dependencia”, una ley que está que “absolutamente desmantelada por el Gobierno del PP en Andalucía”, recalcó. “Nos parece lamentable y desalmado que una persona dependiente, mayor, con discapacidad y sin recursos económicos que no puede contratar a quien le cuide no pueda tener este recurso que está garantizado por ley”, apuntó María Márquez.

Cs se centró ayer en los jóvenes. El cabeza de lista por Huelva, Julio Díaz, visitó el Instituto Andaluz de la Juventud. “Ahora proponemos incrementar en un 50 % las becas y las ayudas a los jóvenes, también crear una nueva hipoteca joven para los menores de 35 que puedan acceder a su primera vivienda y además un plan de salud mental para jóvenes, porque la crisis de la pandemia ha agudizado e incrementado los casos, y es la vocación de Ciudadanos incluso a nivel nacional poner más recursos en la salud mental”.

Y Por Andalucía expuso los cambios que ha traído la reforma laboral en Huelva. Se reunió con CCOO y UGT. "Hemos pasado de que nueve de cada diez contratos firmados sean temporales, a que la mayoría de los nuevos contratos, seis de cada diez, sean indefinidos". Esta situación fue calificada por el cabeza de cartel, Alejandro García, como "revolucionaria para las familias trabajadoras, porque nadie se hubiera imaginado estos datos hace tan solo un año".