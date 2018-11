"El centro derecha no se puede permitir el error de fragmentación de la izquierda"

Teodoro García Egea (Cieza, 1985) es el secretario general del PP, con mando en la sede de la calle Génova, pero temporalmente trasladado a Andalucía con motivo de las elecciones. Como Pablo Casado, cada miembro de la nueva dirección nacional se juega en la comunidad la dulzura o amargor de este bautismo de fuego.

-¿Qué resultado sería el aceptable para usted?

-Me gustaría que volviésemos a esos 50 diputados que tuvo Javier Arenas, que tuvo el PP andaluz. Pero creo que el objetivo es que la misma noche electoral podamos comenzar a hablar de una alternativa real a Susana Díaz. Y me gustaría que Juanma Moreno pilotase ese cambio. Quienes estamos con Pablo Casado en esta dirección desde hace sólo cien días, estamos satisfechos de haber realizado este tipo de campaña sobre el terreno, del puerta a puerta, por los mercados, ahora voy a uno aquí en Sevilla, el otro día me hice cinco horas de puerta a puerta en Granada.

-Y la impresión a pocas horas del final de la campaña...

-Creo que el PP es el único que ha ido a más, el resto de los partidos o se ha ido desinflando en el camino o no ha sabido hacer llegar sus propuestas o, como en el caso de Susana Díaz, ha intentado que pase esta campaña lo más rápido posible, intentando que Pedro Sánchez no esté mucho por Andalucía. Creo que el único que se tomaba esto en serio es el PP, con múltiples caravanas con los cargos nacionales y con nuestros candidatos.

-Vox sí parece que ha ido creciendo.

-Es importante que se conforme un cambio, y a nosotros lo único que nos importa es que nuestro programa sea creíble y que todo aquel que en algún momento se ha sentido defraudado de un partido al que se acercó o se afilió porque representaba sus principios vuelva a confiar en nosotros.

-¿Qué quiere decir eso?

-Queremos aglutinar a todo lo que esté a la derecha del PSOE. Creemos que el centro derecha en España no puede cometer los mismos errores que ha cometido la izquierda en España, esa fragmentación no nos la podemos permitir, creo que el elector quiere un Gobierno de una sola pieza. Y por eso en el PP, desde el congreso que ganó Pablo Casado, estamos comprometidos con esas personas que se sintieron defraudados, por lo que sea, porque tuvimos que afrontar una crisis y no cumplimos nuestro programa. Somos el principal partido de la oposición y somos los que vamos a defender la libertad educativa, la bajada de impuestos, la libertad de empresa y la unidad de España.

-Pablo Casado y usted han asumido el riesgo de estar casi permanentemente en Andalucía en esta campaña. No recuerdo otro presidente del PP que haya estado tantos días en campaña.

-Es que siempre hemos sido así. Pablo Casado visitó a todo el que lo necesitaba cuando fue vicesecretario y cuando fue diputado por Madrid, y yo en mis campañas siempre voy donde se me necesita. Y ahora, que somos dirección, no podemos abdicar de lo que somos. Estamos en Andalucía, pero iremos allá donde haya contienda.

-El PP andaluz tiene una red territorial muy densa en la comunidad, esa quizás sea su ventaja de partida respecto a Ciudadanos.

-De Ciudadanos nos diferencias muchas cosas. Ciudadanos han pegado carteles por Andalucía en los que sale Juan Marín, pero también Albert Rivera e Inés Arrimadas, es como si no se fiasen de él.

-También Pablo Casado está aquí para apoyar a Juanma Moreno.

-Pero no está en el cartel, venimos muchos pero lo que hace Ciudadanos es mostrar la desconfianza. A Juan Ignacio Zoido le conoce todo el mundo en Sevilla, no hace falta que Pablo Casado se ponga a su lado. O a José Ortiz, el alcalde de Vejer, en Cádiz. Justo lo contrario de lo que sucede con Susana Díaz.

-Diga.

-No ha querido hacer campaña, ha intentado hacer una campaña plana y le ha organizado a Pedro Sánchez un agenda internacional para que no venga.

-Tampoco será eso.

-Sospecho que sí. En Málaga, Pedro Sánchez ha llegado a decir que Susana Díaz es ese espejo en el que mirarse, no sé si incluye en el reflejo a Borrell, a la sociedad instrumental de Pedro Duque o a Rosa María Mateo.

-¿Que le parece la campaña fotográfica de Juanma Moreno? Comenzó por el Don Angelo, la tortilla, y va por la vaca de los Pedroches.

-Si la foto de Juanma Moreno ha servido para que se conozca el valle de los Pedroches como referencia de ganadería, está bien.

-Es muy conocido ya, la leche de Covap...

-Pero creo que mucha gente ha visto en toda España la potencialidad de los Pedroches. Juanma Moreno puede liderar la transición en Andalucía, yo veo ganas de cambio, veo posibilidades de que haya una mayoría contra Susana Díaz y hay dos opciones: o votar al PP o querse en casa, en cuyo caso eso será apoyar a Susana Díaz.

-¿Descarta el adelantamiento de Ciudadanos?

-Eso está bastante descartado. También hubo encuestas con motivo de las elecciones generales que mostraban un triple empate de PP, PSOE y Ciudadanos, y Ciudadanos quedó en tercer lugar.

-¿Contararían con Vox en esa mayoría del cambio?

-Estaremos encantados de recibir todos aquellos votos que supongan un cambio a Susana Díaz y supongan un refrendo a nuestro programa electoral.