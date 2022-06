Elecciones andaluzas: En Ciudadanos, pase lo que pase

Juan Marín no cambiará el color naranja por el azul. Independientemente del resultado del próximo domingo. En los últimos días el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta y vicepresidente del gobierno andaluz se empeña en defender que si es necesario será el último mohicano. Tras un encuentro con periodistas en Madrid, su formación filtró que estaban avanzadas las conversaciones con el PP para reeditar el pacto de gobierno si daban los números. Pero también, que Moreno le habría ofertado incorporarlo a su Ejecutivo como independiente. Algo que habría rechazado.

Marín, en presencia de la líder Inés Arrimadas, aseguraba en Málaga este domingo que no se va a mover de Cs “pase lo que pase” porque sigue creyendo en el proyecto del partido y está ilusionado por mejorar Andalucía. “No solo es necesario, sino también decisivo” para hacer que el cambio que comenzó en Andalucía hace tres años y medio “siga adelante”, ha defendido el valor de su formación.

El aspirante liberal ha admitido que el PP “ha hecho cosas bien” y por eso quieren “seguir gobernando con ellos”, pero asegura que el partido popular “no puede gobernar sin Cs porque saben que hemos hecho una buena gestión” e insiste en que Cs continuará siendo ese “compañero fiel” para los andaluces.

“Ahora tenemos esa experiencia que era necesaria para cambiar esta tierra. Nos dieron una oportunidad y cambiamos las cosas”, ha manifestado Marín, que critica a los que creen que Andalucía es “un trampolín para llegar a la Moncloa” y les pide “respeto” y reitera que “no hay ningún cambio en Andalucía” que la haga mejorar si no es con Cs.

Según Marín, si dejan “solo” al PP “volverán a lo de siempre” y el PSOE hizo “daño” a los andaluces y deben “quedarse en el banquillo unos años más –opina- por lo que pide el voto para CS y añade que, si los andaluces confían en ellos, el siguiente día a la celebración de las elecciones estarán trabajando desde las 8 de la mañana.

Ha recordado las palabras de la candidata de Vox a la Presidencia del gobierno andaluz, Macarena Olona, que aseguró a éste que estos tres años y medio habían sido una legislatura “cómoda” y le ha recriminado que esta transformación de Andalucía se ha hecho con “un muy buen trabajo” y no ha sido “un milagro”.

“Yo tenía mis dudas de que fuera posible cambiar Andalucía en tan poco tiempo, pero lo hemos hecho y no ha sido fácil”, ha señalado Marín, que opina que “sin las políticas liberales no habríamos sido capaz de sacar esta tierra hacia adelante” y hacer que a la región haya que “buscarla arriba y no abajo” en los parámetros económicos.

Ha asegurado que si gobiernan van a incrementar el presupuesto de igualdad y políticas sociales hasta superar los 3.000 millones de euros para que tengan siempre a la Administración a su lado y a incrementar un 30 por ciento las becas de los jóvenes andaluces, “propuestas” y no “confrontación” como “les interesa a otros candidatos”, ha precisado.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos ha criticado el deseo del candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, de tener “manos libres” para gobernar y ha instado a los andaluces a que se repitan los votos de las anteriores elecciones de 2018 para que Cs se ponga “manos a la obra” para transformar Andalucía.

“Ni manos libres para hacer lo que te dé la gana –a Moreno- ni manos largas del PSOE, sino manos a la obra para trabajar por Andalucía”, ha señalado Arrimadas, que ha afirmado que ningún partido puede o debe tener las manos libres, para no repetir –a su juicio- lo que hizo el PSOE en casi cuarenta años.

Para Arrimadas, Cs ha conseguido “sacudir los tópicos de los andaluces” y hacer que éste pase de la cola al vagón de España, un objetivo conseguido “creyendo en la tierra, con valentía” y siendo “pluriempleados” en la Junta, un cambio que ha conseguido “tan rápido” a diferencia de otros partidos.

Ha apelado a los más de 600.000 andaluces que votaron a Cs en las elecciones de diciembre de 2018 a que vuelvan a votar para que la formación naranja siga siendo el “motor” del Gobierno de Andalucía, pide votar para “sumar” y recuerda que el actual presidente andaluz –Moreno- consiguió el peor resultado de la historia del PP en la región.