Juan Espadas: "No hemos sabido movilizar al electorado de izquierdas"

El candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, ha asegurado este domingo que su partido no ha conseguido el objetivo de movilizar al electorado de izquierdas y se ha comprometido a trabajar desde mañana en recuperar la confianza de los andaluces para estar dentro de cuatro años en el Gobierno de Andalucía. Espadas, que ha comparecido junto con toda la Ejecutiva socialista, no ha aceptado preguntas, ha felicitado al candidato del PP, Juanma Moreno, y se ha comprometido a trabajar desde mañana para recuperar la confianza de los andaluces.

El candidato, que ofrecerá este lunes una rueda de prensa, ha comparecido rodeado de toda su Ejecutiva regional que, aunque con caras largas, han aplaudido en varios momento de su intervención, en la que ha confirmado que estará cuatro año como jefe de la oposición en el Parlamento de Andalucía.

"Vamos a hacer una oposición de Estado, contundente y eficaz para asegurar que también es democracia una oposición útil. Somo un partido democrático, los andaluces han hablado y respetamos los resultados", ha confirmado.

Ha admitido que su partido no ha conseguido la movilización del electorado de izquierda y ha precisado que cuando baja la movilización la izquierda suele "sufrir" los resultados.

No obstante, ha criticado que la campaña ha sido "desigual y difícil", a lo que ha sumado que el candidato del PP y presidente Juanma Moreno ha utilizado la "maquinaria de propaganda" de la Junta para "condicionar" a los andaluces y construir un "relato que no se corresponde" con la Andalucía real.

A partir de ahora, Espadas ejercerá de jefe de la oposición en el Parlamento convencido de que el esfuerzo realizado durante la campaña y el trabajo que desarrolle el partido le llevará dentro de cuatro años a la Presidencia de la Junta.

"El esfuerzo tendrá sus frutos y recuperaremos la confianza de los andaluces y el ejecutivo autonómico", ha apostillado. El candidato ha situado, al margen de la tarea de la oposición, su objetivo inmediato en trabajar para ganar la elecciones municipales de mayo del próximo año con el objetivo de llenarlas de alcaldes socialistas.

"Estoy orgulloso de mi partido, de los militantes. Hay que saber perder y levantarse. Desde mañana en pie para recuperar la confianza de Andalucía", ha aseverado Espadas.