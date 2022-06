Juan Espadas recibe el respaldo de la dirección para hacer una oposición "imprescindible"

Sin dejar tiempo a la especulación por los malos resultados del 19-J, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reunido este lunes a su dirección y a los ocho secretarios provinciales del partido, de quienes ha recibido el respaldo para comenzar a ejercer la oposición a Juanma Moreno. "Reivindicamos que somos una oposición imprescindible para la democracia", ha valorado el líder socialista, quien habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mismo domingo por la noche.

El PSOE perdió este domingo las elecciones autonómicas en cada una de las provincias, se ha quedado con 30 escaños y se le han ido unos 127.000 votos de los que obtuvo en diciembre de 2018. 200.000 si la comparación se hace respecto a las generales de 2019. Es una derrota sin casi ningún paliativo, que Juan Espadas asegura haber encajado como si fuese "una ducha tailandesa", y es que, según ha contado, la campaña electoral ha servido para recorrer Andalucía y reencontrase con colectivos y organizaciones que se habían alejado de los socialistas. Sí hay un hecho que Espadas admite que le ha servido para dormir mejor: que Vox no entre en el Gobierno andaluz.

Los tres escaños que los socialistas han perdido en comparación con 2018 son de Sevilla, Cádiz y Córdoba. En las dos primeras provincias se han quedado fuera dos destacados susanistas: Verónica Pérez, que fuera secretaria provincial de Sevilla, y Fernando López Gil, apoyo de Díaz en la provincia de Cádiz.

El rechazo al partido de Santiago Abascal se ha dejado sentir este 19 de junio, y parece que anteriores votantes socialistas también optaron por el PP como modo de dejar a Macarena Olona fuera del Ejecutivo andaluz. Espadas cree, en efecto, que esto se ha producido, pero no de forma significativa. Para él, la derrota se ha debido a que no ha sido capaz de movilizar a la izquierda. La participación ha sido del 58%, y Espadas sostiene que, para haber sido el más votado, tendría que haber aumentado unos cinco puntos más.

Sin embargo, el PSOE ha ganado muchas elecciones autonómicas con abstenciones superiores a las del domingo. Espadas ha encargado un análisis post electoral "serio" del 19 de junio, "más allá de las tertulias", para cifrar bien las transferencias de votos y averiguar a qué se ha debido la desmovilización de su electorado.

Sobre esto, ha dicho: "Nos la jugábamos con la movilización de la izquierda, que claramente no se ha producido. Otra cosa es que haya voto progresista que se haya desplazado hacia el PP para que Vox no entre en el Gobierno, pero no lo veo significativo". Aunque todos las caras en la sede del PSOE andaluz eran de pesar, el líder se ha esforzado por mantener el optimismo: "Cuando acabe esta legislatura, el PSOE tendrá posibilidades de recuperar el Gobierno".

Con el "reseteo" de este lunes, Espadas considera que el PSOE está preparado para constituirse en "un Gobierno en la sombra al del PP, actuaremos como un espejo donde se reflejen".

Más allá de la labor en la Cámara andaluza, el PSOE tiene que afrontar en 2023 las elecciones municipales, cruciales para mantener la cuota de poder territorial que aún le queda en la comunidad. Esto es algo que preocupa mucho a los secretarios provinciales, todos conscientes de que han perdido en cada uno de sus territorios. En Sevilla y Jaén, los socialistas nunca habían sido derrotados por el PP, y esto es algo que, como poco, tendrá su reflejo en la elección de los ayuntamientos y de las diputaciones.