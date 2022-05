Moreno sobre posibles incorporaciones de Ciudadanos a su gobierno: "El talento nunca se debe desaprovechar"

El Partido Popular ya había transmitido su intención de contar con dirigentes de Ciudadanos en un hipotético gobierno que surgiera de las urnas el próximo 19 de junio. Sobre la mesa estaban los nombres de algunos consejeros naranjas, a los que incluso ofreció a ir en puestos de salida en las listas, ofrecimiento que fue rechazado para participar en las candidaturas de Cs. Ahora, con los datos de la debacle del partido reflejados en las encuestas (le dan un máximo de dos y en muchos casos ningún escaño) el presidente y candidato del PP, Juanma Moreno, ha admitido públicamente que "no tendría ningún problema" en contar con miembros de Ciudadanos "en el primer, segundo y tercer nivel de la administración" autonómica.

Así lo ha trasladado Moreno durante su participación en el encuentro informativo organizado este martes en Sevilla por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. En respuesta a la pregunta de si, llegado el caso de ser investido de nuevo presidente tras las elecciones, contaría para su futuro Gobierno con consejeros elegidos a propuesta de Cs, Moreno ha indicado que en dicha formación "hay personas muy capacitadas y el talento nunca se debe desaprovechar".

Moreno ha destacado la relación fluida con Ciudadanos, tanto que los consejeros naranjas han permanecido en sus puestos tras la convocatoria electoral. Dos de ellos, Rogelio Velasco y Rocío Blanco son independientes y es sobre esta última sobre la que se han fijado todas las miradas como candidata a formar parte de un nuevo Gobierno popular.

El candidato del PP-A ha insistido en que le tiene "mucho cariño a los dirigentes y votantes de Ciudadanos, con los que me identifico en gran medida". También buena parte de ellos parecen identificarse con el PP: varios ex diputados naranjas mostraban este lunes su apoyo expreso a Moreno en sus redes sociales.

La oferta

Moreno ha recordado que le tiene tanto "cariño a los consejeros y miembros de Cs" que al hilo de la convocatoria electoral del 19 de junio le realizó a la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, y a su coordinador autonómico en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, "una propuesta con la máxima honestidad" que "nunca" comentó en público "hasta que se cerraron las listas, para no dañar los intereses de Ciudadanos", y que pasaba por "incorporar a los cinco consejeros de Cs y a la presidenta del Parlamento", Marta Bosquet, en las listas del PP-A "en puestos de salida", como "independientes".

A cambio, Cs debía renunciar a "presentarse en estas elecciones" andaluzas, pero "esa oferta no fue asumida" por parte de la dirección del partido naranja, algo que ha dicho que "entiende", porque desde Cs "consideraban" que eso implicaba "una supuesta desaparición de su opción política". "Lamento que no se tomara esa decisión, porque creo que habría sido buena para Andalucía", ha comentado Moreno, que al respecto ha augurado que habrá "provincias donde Cs no va a sacar ningún escaño" en las próximas elecciones, y "un porcentaje de voto" a dicho partido "se va a perder".

En todo caso, el candidato del PP-A ha insistido en señalar que le tiene "mucho cariño a los dirigentes y votantes de Ciudadanos, con los que me identifico en gran medida", y ha concluido que la prueba de ello es que populares y naranjas siguen "gobernando en coalición" en la Junta pese a que ya se hayan convocado las elecciones, de forma que "hasta el último día" de la legislatura siguen con los consejeros de cada partido que conforma la coalición "en su sitio". Moreno ha defendido en ese sentido que el andaluz de PP-A y Cs "ha sido el gobierno de coalición que mejor ha funcionado en España, y un ejemplo para futuros gobiernos de coalición", según ha aseverado.