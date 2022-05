PSOE y Cs llevan la campaña andaluza al Congreso de la mano de la financiación autonómica

A menos de un mes de las elecciones del 19-J, la precampaña ha desembarcado completamente en el Congreso de los Diputados. Y mientras la candidata de Vox, Macarena Olona, aprovechaba esta mañana para autoproclamarse como Macarena de Salobreña, PSOE y Cs se han embarcado en un cruce de reproches con el sistema de financiación autonómica como hilo principal y las palabras despectivas de algunos políticos hacia los andaluces como telón de fondo. Tampoco el PP no ha dejado pasar la oportunidad para alabar el buen gobierno de Juanma Moreno.

Las urnas ya se avistan en el horizonte y Andalucía estará más presente que nunca en las Cortes Generales en estas semanas. En esta sesión de control al Gobierno, ha sido el diputado de Ciudadanos por Córdoba, Guillermo Díaz, quien se ha referido al siempre polémico reparto de fondos entre comunidades preguntando a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, si tiene previsto el Gobierno reformar el sistema de financiación autonómica "atendiendo al criterio de solidaridad y equidad entre españoles". La respuesta de Montero ha sido escueta: "Sí".

La réplica ha servido para que Cs desplegase un catálogo de reproches contestado por el Gobierno. "Ya le digo yo que no ", respondía el diputado naranja a la ministra. "Hay una constante en los gobiernos del PSOE y del PP que es ceder al chantaje nacionalista pensando más en sus partidos que en España", ha criticado. Y a continuación ha expuesto una recopilación de "perlas" sobre los andaluces.

"'El andaluz es un tipo de hombre que hace cientos de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y miseria cultural, mental y espiritual, a este le llamaban hombre de Estado"; "pagamos el PER para que en otros sitios de España se pasen el día en el bar de su pueblo, a este le llamaban el moderado"; y "sobre becas de comedor en los colegios: a mí no me las pagan, pero les puedo asegurar que a mis primos de Jaén sí se las pagan, se las pagamos nosotros, con este ha negociado usted presupuestos", ha dicho Guillermo Díaz. "¿Está usted orgullosa de que estos sean sus socios?", ha preguntado el diputado de Ciudadanos.

La ministra ha devuelto el envite aludiendo a los socios de Gobierno de Ciudadanos. "Creía que hablaba usted de los comentarios despectivos que la derecha de de este país ha tenido siempre hacia Andalucía, aquellos a quienes ustedes han dado los gobiernos", ha contestado Montero. "¿Cuál es la política que Ciudadanos ha practicado y el caudal que Ciudadanos, después de estos pactos, ha tirado por la borda".

Montero ha criticado también que el diputado haya estado "ausente" en estos tres años en los debates sobre financiación autonómica. Y ha recordado también que Ciudadanos fue el único partido que se mostró en contra del acuerdo alcanzado sobre la materia en el Parlamento de Andalucía, que cifraba en 4.000 millones de euros las necesidades de financiación de la comunidad autónoma para poder hacer frente a los servicios básicos, un acuerdo pergeñado por la propia Montero (que después se lo encontraría sobre la mesa como ministra). "Votó en contra porque desde Madrid le dijeron que no", ha acusado al diputado.

"Parece que cuando se acerca una contienda electoral empiezan a acordarse de aquello que supone un agravio para una tierra que siempre ha tenido un aliado en el Gobierno de España cuando ha estado presidido por el Partido Socialista", ha finalizado la ministra.

Por su parte, el diputado del PP Jaime Miguel Mateo Istúriz ha utilizado el principio de su intervención ante el Pleno del Congreso para afirmar que la formación a la que pertenece tiene un "máximo respeto" al pueblo andaluz, lo que queda demostrado gracias al "buen Gobierno" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.