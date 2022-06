Voto en blanco, nulo o abstención ¿cuáles son las diferencias? ¿a quién benefician?

El 19 de junio Andalucía celebra sus elecciones al Parlamento de la comunidad y hay conceptos que conviene tener en cuenta a la hora de realizar nuestro voto. Independientemente de la intención o ideología del mismo, existen otras acepciones que hay que distinguir, dado que la ley autonómica establece de manera muy clara lo concerniente a votos válidos y no válidos.

No en vano, la ley recoge como realidades diferentes el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. Las últimas elecciones andaluzas se saldaron con un total del 2,2 por ciento del total de los votos emitidos como votos nulos, 81.133 votos; mientras que el total de votos en blanco llegó a un 1,58 %, 56.916 de los votos. Son los responsables de cada mesa electoral los que tienen que faenar con este tipo de votos; por ello, es importante saber el impacto que cada uno pueden tener en el futuro de Andalucía dependiendo del tipo al que pertenezcan.

¿Cuáles son las diferencias y a quiénes benefician los diferentes tipos de voto?

Cabe destacar que a nivel cuantitativo, el voto en blanco y el voto nulo son los que menos influyen en el resultado final de las votaciones.

La principal diferencia entre este tipo de papeletas es la validez del mismo. Para que un voto se considere en blanco el sobre debe estar completamente vacío, así se establece en nuestro país. En otros territorios simplemente existe la posibilidad de marcar la casilla de no votar a nadie, pero en España se debe dejar el sobre vacío.

Por otro lado, se considerará un voto nulo todo aquel que no cumpla con los criterios establecidos en la legislación, aunque aquí existen diferentes motivos que puede llevar a tomar un voto como nulo.

Es el caso de meter más de una papeleta en el mismo sobre, ya sea de la misma formación política o de diferentes, o introducir una papeleta con modificaciones o que no sean parte de las oficiales.

Aclarado cada concepto, la principal diferencia del voto en blanco y el voto nulo, además de su expresión física en las urnas, se encuentra en que el voto nulo no se computa y no es válido mientras que el voto en blanco sí formará parte de la votación.

¿Cómo influye la abstención en unas elecciones?

En cuanto a la abstención, hablamos de ella para referirnos al hecho de no ir a votar. Las votaciones en España se recogen como un derecho pero no como una obligación y son numerosos los motivos que llevan a la población a no ejercer este derecho.

Sin ir más lejos, la abstención fue del 41 % en las elecciones andaluzas del año 2018. En cuanto a quién beneficia estos tres tipos de participación o no en los comicios existen determinados municipios que suelen ser analizados por los diversos partidos, dado que por norma general pueden hacerse una idea sobre cómo se está desarrollando tanto la participación como la intención de voto según las encuestas y los registros históricos.

Cabe recordar que Andalucía, al igual que España, se rige por la regla D'Hont y establece que tan solo los partidos que cuenten con un 3 % de los votos emitidos, por lo que la abstención afecta principalmente a las candidaturas que tengan menos representación. El voto en blanco también afecta de la misma manera.