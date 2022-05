Un asesor del PP tiene registrada la marca Por Andalucía

La coalición de izquierdas Por Andalucía está inmersa en una carrera de obstáculo. Si Podemos no figura de modo oficial en la coalición por llegar tarde al registro, un aspecto que se solventará con el acuerdo político previo, ahora se ha conocido que Por Andalucía es una marca ya registrada, bajo el epígrafe de Servicios de Grupo de Presión Política.

No es un partido, sino una marca, pero puede afectar a la coalición de izquierdas, debido a las limitaciones de la Ley de Partidos Políticos. En su artículo 3, se especifica que los nombres no podrán llevar a confusión con otras siglas políticas y "tampoco con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas".

Aunque la historia parezca rocambolescas, no ha habido mala intención por parte del registrante. Según ha podido saber este medio, un asesor del PP en la Diputación de Málaga registró la marca el 11 de marzo de 2021 por si este partido se presentaba, en Andalucía, en coalición con Ciudadanos. Sólo era, entonces, una posibilidad, pero desde el PP se quiso certificar algunas marcas por si entraban en colisión con otros intereses. Hasta ahora sí se conocía que el PP había registrado Suma Andalucía por si se daba esta coalición, pero quien llevó ese nombre a certificar no tiene relación con el partido en esta comunidad.

Las formaciones que integran Por Andalucía miraron el registro de partidos políticos, pero no el de las marcas. En este último listado sí hay partidos, así como sus logos e identificaciones que se utilizan en la cartelería. Es posible que esta persona, cuya identificación no ha trascendido, realice una consulta a la junta electoral, pero en su ánimo no está impedir que Podemos, Izquierda Unida y Más País se presenten con el nombre que han escogido.