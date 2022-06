Cuaderno de una campaña de elecciones en Andalucía

La campaña electoral de 2022 no pasará a la historia por su intensidad, pero más allá de la oficialidad de actos, paseos, mítines y cruces de declaraciones sobre pactos deja algunos momentos muy comentados. Este es el cuaderno de esa campaña paralela que es la que han vivido muchos andaluces a través de los medios de comunicación, post en redes sociales y memes llegados por Whatsapp.

Olona y el padrón

Una de las primeras polémicas de la campaña electoral la protagonizó la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona. Esta se empadronó en Salobreña en una vivienda del presidente de Vox en Granada, Manuel Martín, que reconoció en una entrevista que la candidata no vivía regularmente en ese inmueble, y el Ayuntamiento de Salobreña inició un procedimiento de baja de oficio del padrón. Andaluces Levantaos denunció el caso ante la Junta Electoral de Granada, pero esta rechazó anular la candidatura al considerar que “se comprometerían garantías constitucionalmente reconocidas”. En el interín, acusaciones de Vox al PSOE por orquestar un plan para anular a su candidata, críticas de otros partidos al falso padrón, y mucho ruido que acabaría con una denuncia de Olona contra la alcaldesa de Salobreña, escenificada con foto ante la Guardia Civil, y con su autoproclamación como Macarena de Salobreña en el Congreso de los Diputados camiseta de Morante de la Puebla en ristre. El día de su despedida, que no de su baja como diputada: Olona seguirá siéndolo hasta que tome posesión como diputada andaluza.

Masturbación a debate

El segundo debate electoral a seis, celebrado en Canal Sur, no dejó grandes propuestas pero sí muchos momentos que han estado animando las redes sociales durante días. Macarena Olona sacaba escandalizada un libro (que resultó ser del Ayuntamiento de Sevilla, no de la Junta) en el que se explicaba a niños de 10 años qué es la masturbación, calificándolo de adoctrinamiento. “¿Quiere el libro?”, decía a Moreno. “No gracias”, respondía el popular. La respuesta más contundente y celebrada llegaría de Teresa Rodríguez: “Decía Woody Allen que nadie diga nada de la masturbación porque, al fin y al cabo, es hacer el amor con quien más quieres”, respondía, para a continuación defender el derecho de los niños a la educación sexual, pues “sirve para defenderse de situaciones de acoso”. “Has abandonado a los niños frente a esto”, apelaba mientras tanto Olona a Moreno. “Iberdrolona”, la llamó en otro momento Rodríguez en alusión a las acciones que ostenta en Iberdrola.

Las torrijas de Marín

En ese debate, cómico por momentos, uno de los que generó más hilaridad también partió de una respuesta a una sobreactuada Olona. Hablando de la actuación de cada partido durante la pandemia, afeó al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que estaba “cocinando torrijas”. “Y me salen buenísimas”, le contestaba el aludido. “¿Usted sabe hacer torrijas, señora Olona?”, añadía. Teresa Rodríguez no perdía la oportunidad de pedirle algunas “p’al Kichi”. Este episodio se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales y cobró vida propia: con Juan Marín al día siguiente desayunando torrijas en un bar (“espero y deseo que no se les atraganten las torrijas a más de una cuando lleguen las ocho de la tarde del domingo”), un vídeo explicando cómo hacerlas e incluso con Karlos Arguiñano proponiéndole participar en su programa.

La vaca y el perro de Juanma Moreno

Hace cuatro años el candidato popular Juanma Moreno mantuvo una conversación con una vaca que se convirtió en uno de los memes de la campaña. Entonces muy pocos apostaban por lo que ocurriría después: el vuelco que llevó al PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía por primera vez. En esta campaña no podía faltar la visita a la vaca de la suerte, Fadie, bromeando con llevársela a San Telmo. La respuesta socialista no se hizo esperar: Moreno se hace fotos, “yo traigo las ayudas para permitir que los ganaderos tengan una explotación rentable", aseguraba el ministro de Agricultura, Luis Planas. Otro animal se ha colado también en la campaña de Moreno: su perro Toby, que ha presentado en un vídeo en el que participan sus hijos. Aunque en eso no es ni mucho menos el único: en la jornada de reflexión Juan Marín se ha hecho una foto con su perra Ira.

Disfrutando del arte de los carnavales de Cádiz 😍😂 pic.twitter.com/q4CffGXp2t — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) June 5, 2022

Ferias, romerías y carnaval

La fecha escogida para las elecciones ha propiciado también muchas de las imágenes que perdurarán de esta campaña. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en plena actuación con una chirigota en las calles de Cádiz, candidatos varios paseando por El Rocío, la Feria del Corpus de Granada y antes por las de Sevilla y Jerez. Los presidenciables y sus apoyos bailando, comiendo o vestidas de flamenca. Una precampaña y campaña muy festiva.

Meteduras de pata

La campaña deja también algunas meteduras de pata notables. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, bromeaba en un mitin sobre una lesión en un mano negando que “tenga que ver con la violencia de género” y desataba una ola de críticas que le obligó a rectificar.

Otra intervención poco afortunada, en otro sentido, fue la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, en un acto de campaña en el mirador de San Nicolás de Granada, hizo referencia a unas palabras de Bill Clinton, en las que calificaba el atardecer frente a la Alhambra como el más bonito del mundo. «Yo no voy a discutir con Bill Clinton porque él nunca vio la puesta de sol de Finisterre, pero les puedo asegurar que esta es una de las más bellas puestas de sol del mundo, no solamente de España», dijo el expresidente de la Xunta. El presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, tuvo una respuesta menos afortunada aún al calificarlo de "tontopollas".