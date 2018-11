"Tenemos que darlo todo. Hay que salir aunque llueva y haga frío"

Parece ser que el ir y venir por El Puerto de las figuras más relevantes y mediáticas del Partido Popular (PP) no tiene fin. Primero fue Juanma Moreno, quien decidió casi a última hora presentar en esta ciudad su candidatura a las autonómicas; luego Pablo Casado decidió pasar por Puerto Sherry para saludar a la militancia y tomarse un café con sus simpatizantes. Y ayer fue la diputada por Madrid María del Mar Blanco –más conocida por ser la hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal de este mismo partido que fue asesinado por ETA en 1997– quien se acercó hasta el bar-restaurante Zaccaría para tener una merienda con militantes y simpatizantes populares.

Estaba claro que el motivo de esta cita, convocada en plena campaña autonómica, era para hablar sobre las elecciones andaluzas. Blanco y en botella. Sin embargo, inevitablemente, el recuerdo de su hermano no tardó en salir. De hecho Germán Beardo, candidato a la Alcaldía, comenzó su presentación rememorando donde estaba aquel día en el momento del asesinato. Junto a él también se encontraban José Ortiz (candidato número uno en las listas gaditanas), Alfonso Candón (diputado y número tres) y las diputadas Beatriz Escudero, Teófila Martínez y María José García-Pelayo. “Estoy convencida de que vamos a ganar porque tenemos a Casado, tenemos a Moreno, pero lo más importante de todo: tenemos a nuestros afiliados”, aseguraba María del Mar Blanco, quien confirmó sentirse como en casa en la provincia gaditana. Y añadió: “Tenemos que darlo todo en estos quince días. No importa si llueve o hace frío. Esto no depende sólo de los candidatos. También depende de los militantes”.

Blanco tuvo palabras para el actual Gobierno y para su presidente, Pedro Sánchez. “Que no nos engañen. El PSOE de Susana Díaz y el de Sánchez es el mismo. Han sido 40 años donde lo único que han hecho ha sido ocuparse de mantener sus sillones. Los andaluces están hartos de ponerse una venda en los ojos que tapen los engaños”.

Y de nuevo, una vez más, fue inevitable que volviera a tratarse el tema de las víctimas del terrorismo. “No es que el PP utilice a las víctimas. El PP siempre ha estado con ellas. Sigo pensando en aquellas víctimas que eran socialistas y no sé como pueden seguir dando la cara por el partido”. Tras ella también intervino José Ortiz, quien trató temas tan diversos como el turismo, la industria, el empleo o la educación.