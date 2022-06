Las mejores frases del último debate para las elecciones en Andalucía

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía: Juanma Moreno, Juan Espadas, Juan Marín, Inmaculada Nieto, Teresa Rodríguez y Macarena Olona participaron este lunes en el último cara a cara de la campaña del 19-J. Lo hicieron en un debate televisado por Canal Sur, en el que volvieron a poner sobre la mesa los temas principales de sus respectivos programas, como ya hicieron en TVE. Fue un debate punzante que obligó a Moreno a defenderse a derecha e izquierda, pero añadieron más dosis de ironía, sarcasmo y divertida polémica para llamar la atención del espectador y generar más empatía ante el votante. Aquí os resumimos las mejores frases de cada participante en el último debate para las elecciones en Andalucía.

Juanma Moreno (PP), el bolígrafo y el camión

Juanma Moreno volvió a mostrarse moderado en sus intervenciones, recibiendo ataques de casi todos los participantes en el debate y esquivando cualquier tipo de acción que pudiera suscitar polémica, sobre todo ante la candidata de Vox, Macarena Olona, que entre ataque y ataque, terminó tendiéndole la mano de cara a las elecciones del 19J. "Señora Olona, haga usted su debate que yo haré el mío", llegó a pedirle. Ante las, a su juicio, exageradas críticas de sus rivales, Juanma Moreno tiró de metáfora, usando como ejemplo un rotulador que tenía a mano. "Esto no es un camión. La gente puede decir que es un bolígrafo, aunque es exactamente un rotulador, pero no es un camión....", expresó para explicar al espectador que su gestión había sido buena por mucho que los rivales la critiquen.

Juanma Moreno a Olona: "Nadie promete tanto como quien sabe que no va a gobernar"

Por último, Moreno Bonilla quiso defender todo lo que se logra en Andalucía "que es una tierra sensata y que está avanzando" y le recriminó a Macarena Olona que para justificar su candidatura se dedicara a tirar por tierra todo lo conquistado en la Comunidad Autónoma: "Para mantener sus ideas no hace falta proyectar mala imagen de Andalucía. Nadie promete tanto como quien sabe que no va a gobernar".

Juan Espadas (PSOE) y su 'amenaza' de vestirse de vaca

Juan Espadas ha sido uno de los candidatos que menos eco mediático ha tenido en los debates televisados previos a la jornada electoral del 19J. Con los objetivos claros de enseñar las líneas principales de su programa, educación y sanidad, y de que Juanma Moreno expresara abiertamente su postura respecto a Vox y una futura posible alianza, Espadas dejó también una de las frases de la noche en un intento de llamar la atención de un pasivo Juanma Moreno: "Si hace falta me visto de vaca para que me escuche mejor".

Juan Espadas a Juanma Moreno: "Si hace falta me visto de vaca para que me escuche mejor"

También atacó directamente la gestión de la sanidad por parte del PP, denunciado que más de doscientas personas se habían puesto en contacto con él en las últimas horas para quejarse ante la lista de espera que existe en la actualidad.

Macarena Olona (Vox) y su mano tendida a Moreno

Después de ser el centro de atención en el primero de los debates televisados, en Canal Sur siguió mostrándose firme y contundente en sus propósitos. Tuvo de todo y para todos. Calificativos como "bazofia ideológica de la izquierda", "chiringuitos andaluces"...asoció a los miembros de Adelante Andalucía con Ana Patricia Botín y le insistió a Juanma Moreno que aún está a tiempo de aceptar esa mano tendido que le lanzó a falta de un segundo para finalizar el debate.

Olona a Juanma Moreno: "No le voy a tener en cuenta algunas cositas que está diciendo en la campaña"

Olona fue clara con Juanma Moreno. "Yo no le voy a tener en cuenta algunas cositas que está diciendo en la campaña, pero tenga en cuenta que lo que dice Vox, lo cumple. Si sólo necesita un escaño de Vox, no lo va a tener, si Vox no está en el gobierno", aseguró.

Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y la cara de Susana Díaz

Inmaculada Nieto centró su discurso en defender lo público y en criticar la gestión de Juanma Moreno. En sanidad, donde "en España la media de gasto es de 1.679 euros y en Andalucía es de 1.389 euros"; en dependencia, "con trabajadores reclamando sus derechos en la puerta de Canal Sur"; en educación, donde "están privatizando universidades con menos papeles que una liebre". Pero con lo que más crítica se mostró Nieto fue con la actitud de Juanma Moreno, "con prepotencia, por encima de la realidad"..."Se le está poniendo toda la cara de la señora Susana Díaz", dictó sentencia la candidata de Adelante Andalucía.

Inmaculada Nieto a Juanma Moreno;"Se le está poniendo toda la cara de la señora Susana Díaz"

Por último, y tras evitar de todas las maneras posibles dirigirse a Macarena Olona, acusó a Juanma Moreno de darle aire a Vox, porque "con esta espectacularización parece moderado", algo que Nieto negó en rotundo. "Usted es educado, yo también, pero moderado no es".

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y la educación sexual

Siempre incisiva, directa y punzante, Teresa Rodríguez volvió a brillar en el debate electoral. La educación sexual en los colegios y el medio ambiente fueron temas aristas en sus intervenciones. "Nosotros defendemos que haya educación sexual porque si no a los niños les cuentan lo que decían las monjas, que si se masturban se quedan ciegos".

Teresa Rodríguez a Macarena Olona: "Iberdrolona lo podemos llamar en el día de hoy"

Respecto al cambio climático, Rodríguez considera que "el negacionismo es incendiario" y recrimina a Juanma Moreno que no sea tajante con Vox y le "compre su discurso" a Macarena Olona. El motivo de la defensa de Olona está, según Teresa Rodríguez en que "defender el medio ambiente supone que gane menos con sus acciones de Iberdrola, Iberdrolona lo podemos llamar en el día de hoy", haciendo un juego de palabras que ilustra el escudo protector que tiene la compañía eléctrica con la candidata de Vox.

Juan Marín (Ciudadanos) y las torrijas

Pero, sin duda alguna, si alguien destacó por sus palabras en el debate de Canal Sur, éste fue Juan Marín, candidato de Ciudadanos, dispuesto a seguir el ejemplo del ex consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y "nunca dar por perdido un partido hasta el último cuarto".

Consciente del revuelo mediático que se ha generado en torno a la figura de Macarena Olona, su empadronamiento en Andalucía y su sentimiento como andaluza aprovechó que la candidata de Vox le comentaba que él a lo que se dedicaba era a hacer torrijas para lanzar un recurrente contraataque dialéctico y preguntarle abiertamente si sabe hacer torrijas, algo típico de la tierra. "¿Sabe usted hacer torrijas, señora Olona?", encontrando el apoyo de Teresa Rodríguez, que pedía que le hiciera algunas a su marido, Kichi, al que poco antes había atacado en el debate.

Juan Marín a Macarena Olona: "¿Sabe usted hacer torrijas, señora Olona?"

De inmediato las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y se llenaron de memes y comentarios jocosos al respecto. Y Juan Marín ha seguido esta mañana ofreciendo un vídeo explicativo de cómo se hacen las torrijas mientras desayuna una antes de intervenir ante los medios.