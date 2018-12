Sánchez Rufo se queda sin escaño y se plantea su retirada

Debacle electoral en las filas de Adelante Andalucía. La coalición de izquierdas se ha tenido que conformar con ser la cuarta fuerza política de la provincia, con el 14,25% de respaldo en las urnas y 30.071 votos que le otorgan solo un diputado en el Parlamento Andaluz, escaño que ocupará María de Gracia González. Por el camino se han quedado 15.567 sufragios, algo más de los 14.691 votos que obtuvo Izquierda Unida en los comicios regionales de 2015. Una auténtica hecatombe.

Y Rafael Sánchez Rufo se ha quedado sin el ansiado escaño. Ante semejante batacazo, el izquierdista expresó ayer a Huelva Información que "nunca, nunca me hubiera esperado un resultado así; vienen tiempos duros y estoy convencido de que los compañeros que vengan van a asumir el reto de una manera estupenda".

Sonaban a despedida sus palabras, y lo ratificaba a continuación. "Uno tiene que saber cuándo llega su momento y es un momento de reflexión política personal que yo tengo que abordar; no quiero adelantar nada, pero me planteo marcharme porque hay gente que viene con fuerza por detrás, porque nunca voy a abandonar un proyecto político por el que doy mi vida y mi corazón y lo que haga falta, pero evidentemente, son muchos años ya y hay que empezar a hacer una reflexión".

Rafael Sánchez Rufo "Uno tiene que saber cuándo llega su momento y es un momento de reflexión política personal que tengo que abordar; no quiero adelantar nada, pero me planteo marcharme"

El candidato número 2 al Parlamento Andaluz de Adelante considera que no le ha pasado factura la coalición con Podemos. "Cuando hay un sentimiento del que una organización política que está al borde de la extrema derecha saca 12 diputados y determina las mayorías... Creo que nosotros hemos dado lo mejor de nosotros mismos y lo hemos hecho con la mejor intención, con la mejor voluntad".

De hecho, recalca que "los espacios unitarios son los que pueden abrir una salida a la situación que tenemos ahora mismo; vamos a seguir trabajando para que haya una alternativa a lo que nos viene ahora, que va a ser muy duro, muy duro para mucha de la gente que ha votado a las fuerzas políticas de derecha, pero la democracia es así".

Sánchez Rufo señala que "tenemos que tener un proyecto de rearme ético, moral y político para derrotar a esto que, a mi juicio, no trae nada bueno para esta tierra", una nueva perspectiva en la que "voy a ser un militante más".

Impactado por el devenir del 2-D, pone sus miras en las municipales. "Hemos tenido unos magníficos resultados en muchos sitios y tenemos que, a partir de lo que hemos construido juntos, abordar ese proceso de municipales para revertir este resultado".

María de Gracia González "No nos esperábamos este resultado, ha sido sorprendente para todos"

Sánchez Rufo asume que PP, Ciudadanos y Vox "se repartirán el pastel de la mejor manera posible, me temo que eso va a ser imposible evitarlo". A Adelante Andalucía "lo que nos queda es la resistencia". Entiende que el vuelco electoral se debe en parte a que "la gente ha sentido cada vez con más lejanía las instituciones de la defensa de sus propios intereses y ha confiado cada vez menos en las instituciones y eso el PSOE no lo ha sabido ver. Quizá nosotros no hayamos sabido dar respuesta a esa gente".

Para el número 2 de la confluencia, "afortunadamente Huelva tiene una magnífica parlamentaria, que es María de Gracia, y que va a defender a la gente de Huelva frente a una ofensiva que viene muy dura de la derecha de ataque a los servicios públicos y a los derechos y libertades de la gente".

La cabeza de lista de Adelante Andalucía por Huelva, María de Gracia González, agradeció por su parte a la militancia la "campaña movilizadora en la que nos hemos dejado la piel". Sobre los resultados, señala que "seremos una oposición imbatible contra la corrupción y la precariedad".

Confiesa que "no nos esperábamos este resultado, ha sido sorprendente para todos". La previsión era "que como mínimo dos parlamentarios de Adelante saliéramos desde Huelva pero no ha podido ser, la ciudadanía es la que ha decidido".